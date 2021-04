Serena Autieri: biografia, carriera e curiosità sulla bellissima attrice

Serena Autieri oggi ospite di Verissimo, si racconta: biografia, carriera e curiosità sulla bellissima attrice.

Bellissima, fisico mozzafiato e la napoletanità che piace…queste sono solo alcune caratteristiche di Serena Autieri, l’attrice 45 enne oggi ospite nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi ai microfoni di Verissimo. Una vita piena di progetti lavorativi…sin dal 1998 quando entra nel cast di Un posto al Sole, soap opera che ha lanciato tantissimi attori, tra cui Serena Rossi, sua concittadina.

Nella soap interpretava il ruolo di una cantante, perché la Autieri non ha mai nascosto di amare la musica e di essere una brava cantante. Un talento che le ha permesso di fare tanto teatro e di rivelarsi per quello che è, ovvero un’artista completa. Non tutti forse lo sanno, ma la Autieri ha studiato negli anni della sua infanzia danza classica.

Serena Autieri, dal presunto flirt al ruolo di mamma

La bellissima attrice durante le riprese de L’Onore ed il rispetto nel 2006 conosce Gabriel Garko col quale intraprende una relazione poi conclusa. Nel 2010 sposa il manager Enrico Griselli, dalla cui unione è nata Giulia Tosca Griselli, biondissima e sguardo dolcissimo come quello della madre.

La carriera di attrice per la tv cammina di pari passo con il teatro, l’ultimo spettacolo nel 2019 La Menzogna regia di Piero Maccarinelli. Tantissima altresì televisione dove in alcune occasioni ha potuto abbracciare la passione per il canto; in Tale &Quale show ha potuto esprimere la sua capacità di essere una splendida performer al 100%.

Nel 2003 insieme a Pippo Baudo e Claudia Gerini per la conduzione del Festival di Sanremo, anno in cui le due bellissime e talentuose attrici accoglievano i big interpretando i loro rispettivi successi.

Non resta che attendere la nuova fiction Mediaset Buongiorno mamma in onda a partire dal 21 aprile su Canale 5, protagonista insieme a Raoul Bova.