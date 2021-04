Belen Rodriguez criticata sui social: sotto la foto incriminata piovono i commenti degli utenti che le chiedono di fermarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez nuovamente nel vortice delle critiche. La showgirl argentina non è nuova a polveroni mediatici per la sua vita, privata e professionale, che fin da quando è approdata nel mondo dello spettacolo, è stata sotto i riflettori.

La compagna di Antonino Spinalbese, l’hair stylist 25enne che le ha rubato il cuore, è in dolce attesa della sua Luna Marie, come sempre in splendida forma ma dalla lacrima facile. In diverse occasioni infatti, come l’ospitata da Mara Venier a Domenica In o ieri sera a Canzone Segreta da Serena Rossi, si è commossa parlando della sua vita.

Ma nonostante il suo stato, il web non la risparmia. Sappiamo che spesso la rete può essere così potente da fare male e questa volta alcuni utenti ci sono andati giù pesante con l’ex moglie di Stefano De Martino. Hanno notato un particolare che le è valso una valanga di critiche.

LEGGI ANCHE –> Quanto vale Chiara Ferragni? I ricavi di brand, società e i progetti futuri

Belen Rodriguez, il web si scaglia contro di lei: “Basta ritocchi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE –> Elisa De Panicis, la “sua opera di carità” è fuori dalle righe: una dea senza veli – FOTO

Una bellissima foto spesso può diventare terreno fertile per alimentare polemiche e far volare le critiche. È quello che è successo a Belen Rodriguez in questi giorni. La foto che la ritrae in bianco e nero, con gli occhi chiusi e le mani dietro la nuca, nascoste tra i suoi lunghi capelli, ha attirato le critiche di alcuni utenti che hanno fatto notare come la showgirl stia esagerando con i ritocchini.

La zona imputata riguarda le labbra. Molti le hanno chiesto di non ricorrere più al filler per aumentare le labbra che al momento sembrano più gonfie del solito. È bastato un solo commento per attirarne molti altri. “Si però basta gonfiare le labbra. In questa foto sembrano canotti” ha scritto il primo utente e dietro di lui una marea di altri commenti contro la futura mamma.

“Belen ja stai esagerando con ste labbra e che cavolo!! Tra poco pigli il volo!! Ma poi perché?”. C’è chi addirittura la paragona a Nina Moric, la modella che ha fatto un pesante ricorso alla chirurgia e del quale si è poi pentita. “Fra poco farà la fine di Nina Moric che era bellissime e si è rovinata con la chirurgia”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ma tra i tanti haters c’è anche chi difende Belen e spiega che in gravidanza le labbra si gonfiano in modo naturale e che fare i filler non è possibile. La stessa modella ringrazia una delle follower che l’ha difesa ma il dibattito va avanti tra tantissimi commenti polemici.