Arisa “mangia cinese e pensa napoletano” poi si abbassa e apre tutto – FOTO

Arisa, da qualche giorno, sta conquistando l’attenzione di tutti sui social network: l’ultimo foto apparsa sul suo profilo è strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa sta vivendo un momento molto particolare. Dopo la clamorosa rottura con il fidanzato Andrea Di Carlo, arrivata a pochi mesi dal matrimonio, la cantante ha iniziato una sua lotta personale contro il body shaming iniziando a stupire tutti condividendo fotografie alquanto bollenti sui social network. La nativa di Genova è attualmente impegnata con il talent ‘Amici’, in cui fa parte del corpo dei professori.

Proprio ieri sera, il siparietto tra la 38enne e Rudy Zerbi non è passato inosservato. Il lodigiano ha cacciato dalla sua valigetta alcuni oggetti utilizzati nel corso delle puntate da Arisa, spiegando come la cantante li abbia lasciati a casa sua. “Ti prendi la responsabilità delle bufaline che stai dicendo, eh?”, ha detto stizzita la talentuosa ligure. Rosalba Pippa, in ogni modo, ha pubblicando anche oggi una foto incantevole, lasciando tutti i suoi followers senza fiato.

Arisa si abbassa e apre tutto: la FOTO conquista i social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa, poco fa, ha sorpreso tutti condividendo una foto molto particolare. “Mi faccio fare una foto da @sabrina.pippa, mangio ravioli cinesi e penso in Napoletano.

#domenica”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 16mila cuoricini in meno di mezz’ora.

La cantante indossa un vestito che copre ben poco. La nativa di Genova si abbassa anche e apre tutto, lasciando ben poco spazio all’immaginazione dei suoi seguaci. Come se non bastasse, la spallina si abbassa in un modo alquanto provocante. Lo sguardo della 38enne, inoltre, non passa inosservato e stende i fans.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

La classe 1972, qualche giorno fa, bloccò letteralmente Instagram piazzando il suo incredibile seno in primissimo piano e scrivendo un messaggio decisamente profondo e da brividi nella didascalia. La ligure parlò proprio delle sue forme e del suo corpo.