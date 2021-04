Eleonora Incardona regala al uno spettacolo col botto. In un tik tok si trasforma e il suo seno è da boom. Tutti sono pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona è l’ex cognata di Diletta Leotta, ma la sua notorietà non ha niente a che vedere con la giornalista sportiva. Grazie ai suoi continui post, Eleonora raccoglie tantissimi consensi per gli scatti mozzafiato.

La sua bellezza mediterranea non passa inosservata, Eleonora Incardona è una Siciliana DOC, capelli lunghi castani, curve sinuose e bocca carnosa.

La super modella su Instagram vanta 476mila follower e un’ora fa li ha deliziati con un super video girato per tik tok.

LEGGI ANCHE —-> Cristina Musacchio, serie di FOTO: tutti i lati al posto giusto. Che spettacolo

Eleonora si diverte su tik tok, si trasforma ed è boom

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

LEGGI ANCHE —-> Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, il vero motivo della separazione? Oggi si conosce la verità

Per diversi mesi Eleonora è stata fidanzata con Mirko Manola, fratello della giornalista sportiva Diletta Leotta e dalle foto che posta non ha niente da invidiare a quest’ultima, anch’essa bellissima.

La Incardona è imperterrita a pubblicare scatti e video esplosivi per la gioia dei suoi follower.

Poco fa ha postato sul suo profilo un video girato per tik tok, all’inizio sembrano immagini divertenti in quanto Eleonora appare in accappatoio e raffreddata ma poi è da infarto.

Con un movimento della testa avviene la trasformazione e sul boom il suo seno prosperoso esplode avvolto dal pizzo nero, il suo corpo è coperto da un mini dress verde petrolio che lascia spazio a ben poca immaginazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)



Impossibile, per i followers, non rimanere folgorati dalla sua sensualità e dalla sua bellezza.