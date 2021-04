Ginevra Lamborghini sempre più scatenata si gode un anticipo d’estate e gioca con il cuore dei suoi ammiratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra Lamborghini sembra avere tutta l’intenzione di provocare un grave attentato alle coronarie dei suoi tantissimi fan. I suoi quasi 60 mila follower di Instagram infatti avranno sentito la testa di sicuro girare quando si sono ritrovati di fronte alla foto pubblicata dall’influencer. In questo scatto infatti la bellissima sorella della cantante Elettra si è lasciata ritrarre di fianco ad una meravigliosa piscina immersa nel verde. Ad attirare però gli sguardi del pubblico sono stati ben altri regali di Madre Natura. Ginevra infatti è distesa di spalle ed indossa un microscopico bikini. Grazie alla posizione assunta per lasciarsi fotografare l’influencer mette in mostra il suo spettacolare lato B lasciando estasiati e senza parole i fan. Con una sola foto infatti Ginevra è riuscita a ricavarsi uno spazio nella mente e nel cuore del pubblico messo però a dura prova di fronte all’immagine delle sue curve pericolose.

Vita privata e carriera di Ginevra Lamborghini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

Ginevra Lamborghini è la sorella maggiore della cantante Elettra e, come attesta il suo cognome, è legata al famoso marchio automobilistico. La 28enne come principale attività si occupa infatti della linea femminile dell’azienda di famiglia. Da sempre appassionata di musica, in particolare blues e jazz, il 16 settembre 2020 ha pubblicato il singolo “Scorzese“. Il suo nome si è finito sotto la luce dei riflettori in occasione del matrimonio di sua sorella Elettra con Afrojack che si è tenuto sul lago di Como lo scorso settembre. La sua assenza in occasione di un evento tanto importante ha alimentato i pettegolezzi su possibili screzi fra sorelle. I contrasti con la sorella Elettra, acuiti dopo il matrimonio dell’opinionista de L’Isola dei Famosi, sono stati a lungo oggetto di interesse per diversi settimanali di gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini)

A spegnere le polemiche c’ha pensato la stessa Ginevra che, nel corso di un’intervista ha voluto ricordare che i bisticci fra sorelle avvengono in qualunque famiglia del mondo. Non per questo fra le due è finito l’affetto profondo che le lega e anzi ha voluto spesso cogliere l’occasione per augurare il meglio ad Elettra.