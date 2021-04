Fabio Fazio. Chi è Gioia Selis, la moglie e donna più importante della sua vita

Fabio Fazio. Il presentatore di Che tempo che fa è sempre estremamente riservato riguardo la sua vita privata. Avete mai visto sua moglie? Scopriamo chi è Gioia Selis

Che tempo che fa è un programma longevo e seguitissimo che ha spaziato nelle tre principali reti Rai dal 2003 fino a oggi e che ha visto sempre al timone il giornalista Fabio Fazio.

In questa sua avventura televisiva è stato affiancato fin dalla prima puntata da donne talentuose e dal gran temperamento. In primis Filippa Lagerbäck (preceduta nel suo ruolo da Ilary Blasi) che ha il compito di annunciare e introdurre gli illustri ospiti intervistati durante la serata. Impossibile non citare la frizzante Luciana Littizzetto; l’attrice comica ha un ruolo di primissimo piano all’interno della trasmissione, commentando sempre in chiave ironica i principali fatti della quotidianità, ingaggiando gag simpaticissime proprio con il conduttore.

Dai loro esilaranti battibecchi si evince la complicità e la profonda conoscenza l’uno dell’altro che si esplicita indubbiamente anche a telecamere spente. La stessa Littizzetto cita spesso fatti privati che coinvolgono anche la moglie di Fazio. L’avete mai vista? Scopriamo di più su questa donna “misteriosa”.

Fabio Fazio. Avete mai visto sua moglie?

Fabio Fazio è un personaggio pubblico che ha sempre difeso egregiamente la sua vita privata. E’ sposato dal 1994 con Gioia Selis. Dalla loro unione sono nati due figli: Michele (nato nel 2004) e la secondogenita Caterina (nata nel 2009).

Poco o nulla si conosce della moglie. Fabio Fazio aggiorna con una certa frequenza i contenuti dei suoi profili social ma pubblica spesso post riguardanti il suo lavoro e riflessioni sui fatti più importanti degli ultimi tempi, invitando il pubblico alla riflessione, niente sulla sua sfera privata. E’ seguito attualmente su Instagram da circa 148mila follower. Gioia Selis, dal canto suo, non ha un profilo social.

La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, non ama mettersi in mostra e una delle poche apparizioni concesse è stata per il film ‘Pole pole’ diretto da Massimo Martelli, poiché la distribuzione dell’opera aveva una finalità benefica; i proventi sono stati devoluti alla Amref, fondazione africana per la medicina e la ricerca.