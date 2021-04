Iva Zanicchi, dolore atroce a Domenica Live: “Non ne voglio parlare”. La famosissima cantante ha perso suo fratello per via del covid e non riesce ad accettarlo

Iva Zanicchi in questo momento è sulla cresta dell’onda per il suo ruolo da opinionista all’Isola dei Famosi. Con la sua simpatia e la sua schiettezza ha conquistato davvero tutti, in particolar modo il pubblico di giovani che non avevano ancora avuto modo di conoscerla bene. Al suo fianco c’è Tommaso Zorzi, con cui ha instaurato un bellissimo rapporto, ed Elettra Lamborghini. A capitanare questa squadra che sta andando benissimo è Ilary Blasi.

Iva Zanicchi a Domenica Live parla del lutto che l’ha colpita: “Non me lo hanno fatto vedere neanche per l’ultima volta”

Iva, ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso, ha raccontato del lutto atroce che ha vissuto pochi mesi fa. Suo fratello è morto per via del covid e non è ancora riuscita a metabolizzare la sua scomparsa. “Non ce la faccio a parlarne. Quello che ho capito di questo virus, è che prima stai bene poi all’improvviso peggiori e te ne vai. Lui ha fatto così. Non mi hanno dato la possibilità di vederlo quando era vivo ma neanche quando era morto, l’ho visto per l’ultima volta ma in una cassa chiusa che non poteva essere aperta, questa cosa non l’accetterò mai“.

Iva era davvero tanto innamorata di suo fratello e accettare di non averlo più accanto è qualcosa con cui sta facendo i conti tutto il giorno, ma il lavoro la aiuta ad andare avanti e a non fermarsi troppo tempo a pensare a questo brutto dolore.