Martina Colombari in difficoltà: dallo psicologo per le tensioni in famiglia

Martina Colombari ha rivelato le difficoltà vissute in questi mesi di pandemia. In particolare ha confessato le tante tensioni vissute dentro le mura domestiche.

L’emergenza covid ha messo alla prova la collettività in questi lunghi mesi. Martina Colombari ha raccontato le difficoltà vissute in questo periodo. Durante un’intervista al Messaggero ha svelato come il lockdown abbia avuto ripercussioni sulla sua famiglia. 45 anni, la Colombari è sposata con Billy Costacurta. La coppia ha dato alla luce il figlio Achille.

“Il Covid ha rotto gli equilibri, ha stravolto la routine delle famiglie”, il commento di Martina. La situazione in particolare legata al figlio in didattica a distanza, ha incrementato la preoccupazione della Colombari. La modella ha raccontato come il figlio 16enne si distragga ogni momento.

Martina Colombari: le preoccupazioni per il figlio

La situazione sorta in questi mesi di chiusure ha portato Martina Colombari a ricorrere al supporto psicologico. A raccontarlo lei stessa durante una lunga intervista al Messaggero. In particolare il lockdown ha messo a dura prova il rapporti della sua famiglia.

Il figlio, sempre più svogliato nello studio, si è spesso appellato al fatto che i genitori non si sono laureati e comunque hanno avuto un’ottima carriera. “Dice: a voi non è servita. Ora è convinto che vorrebbe aprire un ristorante. Ma prima deve fare la gavetta da cameriere, trovarsi un socio. E’ difficile spronarlo senza demotivarlo. Soprattutto adesso che manca la distanza”, il commento di Martina.

La showgirl ha sottolineato poi come l’isolamento renda meno lucidi. Poi ha aggiunto di aver contattato una psicologa in questi mesi. La showgirl consiglia a tutti i genitori che si trovano in difficoltà di seguire percorsi simili.

Inoltre lancia un importante messaggio: “Liberarsi dal senso di colpa. Accettare anche di aver fatto degli errori in questi mesi, perché è dagli errori che si impara.”