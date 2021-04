Sono state smentite tutte le previsioni e arriva solo ora la conferma da parte della famiglia reale. Una notizia che tutti attendevano..

Una decisione importante arriva dalla famiglia reale durante una settimana di dolore e di sconforto, in seguito alla morte del Principe Filippo che ha messo a dura prova la Regina Elisabetta.

Il Principe Filippo di Edimburgo è morto venerdì a quasi 100 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 10 giugno), lasciando la moglie alla quale è accanto da 1947.

Sono stati sposati per oltre 73 anni e dalla loro unione sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

La Regina Elisabetta, a due settimane dal suo 95esimo compleanno, è visibilmente provata per aver perso il suo compagno di vita, suo complice e confidente e al quale chiedeva consiglio per le decisioni più importanti da prendere per il Paese.

La decisione della regina

Nella settimana del dolore e del lutto in attesa dei funerali che si svolgeranno in forma privata a Windsor, la Regina ha preso una decisione importante riguardo le sorti dell’Inghilterra.

Infatti Elisabetta II non abdicherà al trono, come era stato invece vociferato nei giorni scorsi.

Hugo Vickers, lo storico che segue da vicino le vicende della Corona, ha dichiarato: “La Regina è in ottime condizioni di salute e con un po’ di fortuna sarà in grado di continuare a essere la nostra sovrana per quanto le sarà possibile”.

Si attende l’ufficialità ma a quanto pare il principe Carlo dovrà attendere ancora un po’.