Sara Croce mini dress e piume, poco coperta dove non batte il sole. Che “Bonas” – FOTO

Sara Croce lascia il pubblico senza fiato in attesa di un tanto sospirato appuntamento che accende gli animi

Sara Croce, da quando è una presenza quotidiana per tantissimi telespettatori, è diventata ancora più amata e desiderata. Nell’annunciare la prossima attesissima puntata serale di “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis nella nuova fascia serale della domenica di Canale 5, Sara riesce a far saltare il banco. La “Bonas” per eccellenza ha infatti voluto dare appuntamento ai suoi fan e a quelli del programma attraverso il suo profilo Instagram. Preannunciando una puntata come sempre emozionante e scoppiettante ha anche anticipato la presenza di tantissimi ospiti VIP. Nonostante la partecipazione di tanti personaggi famosi è sicuro che difficilmente questi sapranno mettere in ombra la sua straordinaria bellezza e simpatia. Sara nel corso del fortunato quiz show di Canale 5 ha saputo mettersi in evidenza come uno dei personaggi fondamentali che animano lo strano mondo immaginato dagli autori. Vista la sua fisicità l’appellativo di Bonas in effetti le calza davvero a pennello.

La foto spettacolare pubblicata da Sara Croce

Per annunciare il nuovo appuntamento della domenica sera di “Avanti un altro” su Canale 5 Sara Croce ha scelto di pubblicare una magnifica foto sul suo profilo Instagram. La Bonas di Paolo Bonolis si è lasciata ritrarre negli studi del programma Mediaset con un outfit capace di far davvero girare la testa. Addosso infatti ha quello che potrebbe essere definito un giacchino turchese impreziosito da morbide frange fatte di piume. Un accessorio che ha lo scopo di coprire le curve pericolose di Sara lasciando però scoperto l’invidiabile décolleté. Il giacchino le fa un po’ da vestitino in effetti ed essendo estremamente corto le lascia scoperte anche le meravigliose lunghe gambe. Il suo splendido fisico è messo ancora di più in risalto dai saldali allacciati alla caviglia dal tacco decisamente vertiginoso. A completare un’immagine destinata a conquistare i sogni di tantissimi follower è però certamente il viso angelico di Sara.

Il suo sguardo fisso verso l’obiettivo sembra avere la capacità di riuscire ad oltrepassarlo ed accarezzare dolcemente i suoi tantissimi fan che estasiati l’hanno inondata di cuoricini e commenti pieni d’entusiasmo.