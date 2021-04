Amici 20, scontro Martina-Celentano. Poi il crollo: “Me ne voglio andare”. Dopo quello che è successo nelle ultime puntate, la maestra ha deciso di mettere in difficoltà l’allieva

I ragazzi di Amici di Maria De Filippi si stanno preparando alla quinta puntata del programma e di conseguenza anche ai vari guanti di sfida lanciati dalle professoresse di ballo. Alessandra Celentano la scorsa settimana ha lanciato un guanto che ha messo in difficoltà la propria ballerina Serena, e adesso ha deciso di mettere in difficoltà Martina con una esibizione di danza classica. Martina, sentendosi sotto pressione, è scoppiata in lacrime.

Amici 20, è ancora guerra tra Martina e Alessandra Celentano: l’ultimo guanto di sfida mette in crisi l’allieva

Martina, in un primo momento, ha deciso di accettare il guanto perché sa che nel caso dovesse rifiutarlo, ne arriverebbe comunque un altro ancora più difficile. Lorella Cuccarini ha consigliato alla ragazza di rifiutarlo se è così infattibile come sembra, e lei è crollata in lacrime perché non riesce più a sopportare le pressioni della insegnante di danza.

“Io non ce la faccio più, sto male, perché più mi ripete che non sono brava neanche nel mio più me ne convinto” si è sfogata con i suoi compagni. “Poi tutti le danno sempre ragione“.