Amici, abbandona il programma. La confessione è eclatante

Mia Molinari, ex insegnate di Amici, rompe il silenzio. La confessione è clamorosa. Non le ha mandate a dire a Lorella Cuccarini.

Mia Molinari è una ballerina ed ex insegnate della scuola di Amici, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un appunto sulla ballerina ed attuale insegnate della scuola, Lorella Cuccarini.

Il lungo post inizia con un clamoroso adesso basta e Mia ha iniziato a tirare fuori quello che da un po’ di tempo stava trattenendo, senza peli sulla lingua ha dato la sua opinione su Lorella Cuccarini e sul fatto che la produzione abbia deciso di invitare coreografi stranieri piuttosto che italiani.

Il suo sfogo ha avuto molto successo, molti suoi sostenitori l’hanno appoggiata soprattutto per le tematiche che ha affrontato, come la mancanza di educazione e di umanità.

Mia Molinari ritorna a parlare del talent, chiarisce la sua posizione

Mia Molinari, per chiarire quanto è stato detto ad Amici, esordisce scrivendo sul suo profilo Instagram: “Dopo una settimana di commenti e dichiarazioni ho deciso di rompere il silenzio e precisare alcune questioni in particolare. Innanzitutto ci tengo a precisare che non ho insultato nessuno, ho soltanto espresso un giudizio.”

Ha continuato precisando su chi fosse e su quello che ha fatto nella vita per arrivare alla notorietà di cui gode oggi: “Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, ma rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare, ma alle mie condizioni: entravo in sala, lavoravo, tornavo alla mia vita ed alla mia famiglia.”

Infine ha rivelato il motivo per il quale ha abbandonato il programma: “Ho dovuto abbandonare perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni.”

Un mezzo chiarimento che lascia l’amaro in bocca dal momento che Mia non ha chiarito quali condizioni non potesse tollerare.

Infine conclude con un appunto sull’insegnate di danza Alessandra Celentano: “Rimango amareggiata nel vedere persone che come lei, prima mi “seguivano” e ad oggi, dopo il chiasso mediatico degli ultimi giorni, si sono rimangiati tutto.”