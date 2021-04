La scorsa domenica (11 aprile), durante una tranquilla passeggiata nel verde, le piccole si sono accidentalmente punte.

un jour … dans pas longtemps un ou une enfant mourra … avec une seringue abandonnée dans un parc .. un jardin public 2 fillettes 5 et 7 ans se sont piqué au parc de la Guilande à Montpellier https://t.co/luyqI1C2OE] — Citoyen Avant Tout (@ToutCitoyen) April 11, 2021

Due bambine, rispettivamente 5 e 7 anni, si sono accidentalmente punte con una siringa usata durante una passeggiata in un parco. Il dramma è avvenuto la scorsa domenica (11 aprile) a Montpellier, città al sud della Francia, nell’Hérault (Occitania). L’ago era stato gettato tra il verde dei boschi pittoreschi del Parc de la Guirlande, antico giardino privato risalente al XVIII secolo acquistato dal Comune nel 1978.

LEGGI ANCHE >>> Sparatoria davanti all’ospedale: un morto e un ferito

“Non abbiamo ancora risolto il problema: non basta raccogliere le siringhe”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jérôme, Photo Voyage Provence (@nikosanphoto)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Usa, ragazzo afroamericano ucciso da un agente: nuove proteste contro la polizia

Stando a quanto riferiscono i media locali, le piccole stavano passeggiando nel meraviglioso giardino di Montpellier insieme al nonno. Durante la gita, le bambine hanno ritrovato a terra una “siringa abbandonata da un tossicodipendente e volevano giocarci“. Secondo quanto riporta Midi Libre, prelevando l’insolito oggetto appuntito, le due vittime si sono punte. Entrambe sono state immediatamente trasferite presso l’ospedale locale – il Montpellier University Hospital – per sottoporsi a numerosi test.

A seguito dall’incidente, il Comune ha disposto la chiusura del parco fino a lunedì mattina (12 aprile) per favorire la perquisizione e la bonifica dell’area. La consigliera comunale di Montepellier Élodie Brun-Mandon ha riferito che le giovani non riceveranno cure antiretrovirali perché “non c’è rischio di contagio da AIDS: un virus che resiste davvero poco all’aria aperta“; tuttavia, saranno effettuati controlli medici sull’epatite.

Non è la prima volta che si verifica una tragedia simile al Parc de la Guirlande. Lo stesso sito è stato teatro di un incidente simile tre anni fa. Nel 2018 un bambino di 8 soli anni si è ferito cadendo su una siringa usata, gettata a terra; mentre lo scorso gennaio, sempre a Montpellier, una bambina si è punta allo stesso modo con una siringa abbandonata in un altro parco della città, quello in prossimità di Corraterie Saint-Germain, dietro la cattedrale di Saint-Pierre.

Elodie Brun Mandon si è espressa in merito all’incidente di lunedì e ha accentuato la cronicità del problema della droga a Montpellier. A seguire le sue parole in merito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jean-Claude Granier (@jeanclaudegranier_old_one)

“Si tratta di un problema che persiste da molto tempo.” – ha precisato responsabile per la prevenzione sanitaria e la lotta alle dipendenze- “E non l’abbiamo ancora risolto. Non basta raccogliere siringhe: serve un piano antidroga globale completo.”

Fonte Midi Libre