Le curiosità che non sapete di… Federica Pellegrini

Considerata la più grande nuotatrice italiana della storia, conosciamo bene la sua carriera ma quali sono le curiosità che tiene nascoste?

Sette medaglie d’oro ai mondiali, quattordici agli europei, una alle olimpiadi e 129 ai campionati italiani: la più grande nuotatrice italiana della storia.

Conosciamo diversi aspetti di Federica sia come campionessa che come personaggio televisivo, abbiamo sentito parlare molto anche della sua vita privata riguardo le sue relazioni con Luca Marin e Filippo Magnini, e attualmente con l’allenatore Matteo Guida.

Ma quali sono quelle curiosità di Federica Pellegrini che non conosciamo?

LA SUA PAURA INASPETTATA

Federica ha paura del mare e non nuota dove non vede il fondo, un fobia che nessuno avrebbe creduto per una nuotatrice del suo calibro.

2. FAMIGLIA DI CAMPIONI

Suo nonno materno era un ex campione italiano di lotta greco-romana ed è stata proprio la madre di Federica ad iniziare a istradarla verso il mondo del nuoto dato che era una grande appassionata.

3. COSA NON PUò MANCARE IN VASCA

La belle Federica non si presenta mai in vasca senza il mascara waterproof, questo perché ha dichiarato di avere le ciglia troppo chiare e non ama che le inquadrature la riprendano senza che si veda l’effetto.

4. LA SUA DONAZIONE

Federica è testimonial di ADMO e nel 2007 si è tipizzata per dare disponibilità a donare il midollo osseo.

5. QUANTO GUADAGNA FEDERICA?

Sembrerebbe che la Pellegrini guadagni ben 2 milioni di euro l’anno, considerando i vari introiti.

6. FEDERICA DA GIOVANE

La nuotatrice sin da piccola aveva una personalità molto forte e non si omologava agli altri suoi coetanei. Ha confidato che ha sempre messo in soggezione chi le stava attorno: “Loro mettevano i pantaloni a zampa e io quelli da uomo larghi. Andavano di moda gli occhiali grandi e allora io cercavo solo quelli piccoli. Un modo di fare, il mio, che magari molte volte è stato visto come politicamente scorretto”.

7. LA DICHIARAZIONE SCOTTANTE DEL SUO EX

Federica è stata fidanzata con Luca Marin ma la relazione tra di loro è terminata diversi anni fa. I motivi? Il nuotatore ha dichiarato: “L’ho beccata insieme a Filippo Magnini nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”