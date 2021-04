Isola, Awed attaccato duramente dallo studio: “Sciacquati la bocca”. Ilary Blasi ha permesso alla figlia di Brando di intervenire in difesa di suo padre

Ilary fa il suo ingresso trionfale in studio#isola pic.twitter.com/DV6soaKa7R — isola out of context (@oocisola) April 12, 2021

Questa sera all’Isola dei Famosi è scoppiata una lite a causa di quanto accaduto durante la settimana con Brando. Il famoso attore ha deciso di continuare il suo percorso da solo, facendosi una capanna a tre metri dagli altri ed isolandosi. Il problema dei suoi compagni è che Brando continua a raggiungerli per mangiare quello che loro cucinano, perché lui non in bravo di procacciarsi il cibo da solo. Tra l’altro durante la settimana sono scoppiate numerosi liti tra lui e gli altri e sono arrivati in puntata davvero tutti sull’orlo dell’esasperazione nei suoi confronti.

Isola dei Famosi, Awed rimproverato da Camilla: “Io ho 19 anni, tu 25”

#ahia … però posso dire che awed due o tre volte ha leggermente cagato fuori dal vaso ?#isola pic.twitter.com/60gsbKW9fb — Sonia__lorenzini (@Sonialorenzini4) April 12, 2021

A sua difese è arrivata la figlia diciannovenne Camilla, perché nessuno sull’isola è dalla sua parte e Ilary ha deciso di farla intervenire per dire qualcosa a favore di suo padre. Lei si è schierata contro Awed: “Io ho diciannove anni, tu venticinque, impara a moderare i termini perché tu “che schifo di uomo” parlando di mio padre non lo dici. Hai capito?”. Awed ha provato a spiegarsi, dicendo che questo termine va contestualizzato perché non lo ha detto così tanto per dire. Brando ha ascoltato con orgoglio sua figlia battersi per lui, poi l’ha pregata di stare tranquilla e l’ha ringraziata per averlo difeso quando Ilary ha messo fine a questo battibecco.

Camilla in studio è apparsa molto agitata e preoccupata per suo padre, che sull’isola è sempre più isolato e non è una bella situazione da vivere, e non è bello come si stanno comportando gli altri nei suoi confronti.