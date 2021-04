Nunzia De Girolamo le sfida tutte, camicetta sbottonata e scollatura illegale – FOTO

Ennesimo successo per “Ciao Maschio”, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo: la presentatrice ringrazia i fan con uno scatto a luci rosse

“Ciao Maschio” è il format di Nunzia De Girolamo che sta raccogliendo sempre più consensi fra il pubblico. La trasmissione, in onda dal 13 febbraio nella seconda serata del sabato sera di Rai 1, prevede che si susseguano, di volta in volta, degli ospiti maschili intervistati dalla conduttrice. Nello scorso appuntamento, il programma è riuscito a raccogliere ben 742.000 spettatori con il 9% di share, confermandosi un vero successo per l’emittente televisiva.

La presentatrice stessa ha annunciato, per la gioia dei fan, un prolungamento dell’edizione. Se, inizialmente, erano previste solamente 8 puntate, Rai 1 ha recentemente deciso di dare ulteriore spazio al programma, allungandolo ad un totale di 13 appuntamenti. L’ex politica ha voluto rendere omaggio agli utenti che la seguono con uno scatto davvero imperdibile: la visuale è mozzafiato.

Nunzia De Girolamo, camicetta sbottonata e scollatura illegale – FOTO

“Occhio vigile, occhio che guarda sempre, occhio attento anche ai dettagli…“, scrive Nunzia De Girolamo nella didascalia del suo ultimo post. E i dettagli, certamente, non sfuggono ai suoi numerosissimi followers, che sono rimasti incantati di fronte al sensuale outfit. La camicetta sbottonata offre alla visuale una scollatura a dir poco illegale. Lo sguardo della conduttrice, ipnotico e sfuggente, conquista gli utenti e fa ottenere allo scatto il record di likes. “Proprio una bella donna“, “Bella e brava“, scrivono i fan, ansiosi di rivederla nel corso della puntata di sabato.

“In realtà pensavo a quali ospiti invitare sabato a ‘Ciao Maschio’. Consigli?“, chiede la De Girolamo al pubblico, coinvolgendolo nella programmazione delle nuove puntate del format, per le quali c’è grande attesa. Uno degli utenti azzarda una proposta indecente: “…Me…“.