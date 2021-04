Patrizia De Blanck, di nuovo senza un dente in tv. Il retroscena

Patrizia De Blanck ad Avanti un altro ha lasciato lo studio senza parole. Un siparietto l’ha vista protagonista. E non è la prima volta.

Patrizia De Blanck ha stupito il pubblico. Negli studi di Avanti un altro è stata protagonista di un siparietto. Durante la prima puntata serale, in onda in sostituzione di Live non è la D’Urso, ha fatto sorridere gli spettatori.

La Contessa prima di entrare in studio ha avuto infatti un piccolo problema. Proprio per questo ha raccontato l’accaduto a Bonolis e Laurentis.

La De Blanck ha stupito i conduttori e tutto il pubblico con una confessione inaspettata. Nel pomeriggio prima della puntata la Contessa ha infatti perso un dente.

“Ma lo sapete che addentando un biscotto oggi pomeriggio mi è saltato un dente, guardate! Ma non era mica una capsula, ma un dente vero”, il commento di Patrizia mentre mostra la bocca e lo spazio lasciato dal dente mancante. Ma per la De Blanke questa non è la prima volta.

Patrizia De Blanck, perde un dente: già successo al GF VIP

Una medesima situazione l’ha vista protagonista durane il GF VIP 2020. “Sono venuta qui anche così, non mi importa. La verità è che era un dente mio non capisco come sia potuta accadere una cosa del genere”, le parole condivise durante il programma dalla De Blanke ad Alfonso Signorini.

La medesima situazione sembra essersi ripresentata. Anche questa volta la De Blanke ha saputo ironizzare e ha sdrammatizzato sull’accaduto. Lo studio ha apprezzato come sempre la sua comicità.

Patrizia, 80 anni, è un personaggio televisivo molto noto. Numerose le sue apparizioni sul piccolo schermo. Dall’Isola dei Famosi a GF Vip, la De Blanke ha discendenze nobiliari. Nel 1971 la De Blanke è sposata con Giuseppe Drommi.

Dal loro matrimonio è nata la figlia Giada. Le due sono state protagoniste del film “Vacanze di Natale a Cortina”.