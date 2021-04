Sanremo 2022, chi condurrà? L’indiscrezione sulla coppia inedita

Cominciano già a circolare le prime voci sulla prossima edizione del Festival di Sanremo. Chi ci sarà in conduzione? Ecco la coppia inedita per l’Ariston

Si sono appena spente le luci sul palco dell’Ariston, che già si comincia a parlare della prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello hanno annunciato che non saranno loro la coppia alla guida della kermesse nel 2022. E in queste ore ore si stanno diffondendo le prime indiscrezioni su chi potrebbe prendere il loro posto.

Sembrerebbe che la direzione della Rai abbia in mente di dare una svolta, e che voglia proporre uno stile molto diverso. E dunque per la scelta dei conduttori ci si starebbe orientando su due professionisti della televisione, che però non si sono mai cimentati col Festival. Viale Mazzini vuole quindi una coppia inedita, e pare che la maggioranza vedrebbe bene un paio di nomi molto, molto noti…

Sanremo 2022, chi condurrà? Spunta una coppia inedita

A differenza dell’ultima edizione del Festival, in cui Amadeus nella sua veste di direttore artistico ha puntato principalmente sui giovani, la Rai proverà ad includere un diverso target di pubblico. Motivo per cui i nomi più papabili al momento sono quelli di due protagonisti storici della tv: Renzo Arbore e Mara Venier.

E questa potrebbe essere la scelta giusta, secondo l’analisi del giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 ed esperto di gossip e del mondo dei vip. “Sono i Draghi della tv: Mara Venier supera sempre il 20% di share con Domenica In, Arbore è una sicurezza per tutto quello che ha fatto in Rai. La classe non invecchia ed entrambi piacciono al pubblico anziano, ma anche ai giovani”.

La conoscenza musicale di Renzo Arbore e l’esperienza in conduzione di Mara Venier potrebbero essere un binomio più che convincente per la 72° edizione del Festival. Se poi si aggiunge che i due sono molto amici (nonostante una storia d’amore finita male) e che in passato hanno spesso collaborato, il palco dell’Ariston potrebbe essere assicurato.