Stop clamoroso per Barbara D’Urso: Pier Silvio Berlusconi vuole più ascolti

Pier Silvio Berlusconi vuole più ascolti per Mediaset e ridimensiona lo spazio riservato a Barbara D’Urso: previsti ulteriori tagli alla conduttrice nei prossimi mesi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La scelta di chiudere anticipatamente la trasmissione “Live – Non è la D’Urso” si è rivelata vincente. Il format della conduttrice, uno dei volti di punta di Mediaset, sarebbe dovuto terminare a maggio, ma i bassi ascolti avrebbero portato Pier Silvio Berlusconi a prendere delle decisioni drastiche. L’amministratore delegato di Mediaset ha infatti deciso di stoppare il programma della D’Urso per far posto alla trasmissione “Avanti un altro! Pure di sera“.

Una scelta che, stando ai numeri registrati ieri sera, ha dato i suoi frutti. Il game show di Paolo Bonolis ha infatti conquistato 4.109.000 telespettatori, battendo persino la seconda stagione della fiction “La compagnia del cigno”, con protagonista Alessio Boni. La posizione di Barbara D’Urso, mai come in questo periodo, è precaria: Berlusconi potrebbe decidere di proseguire su questa strada, effettuando nuovi tagli alle trasmissioni della conduttrice.

LEGGI ANCHE —> Barbara D’Urso non molla, l’annuncio nell’ultimo post: “Orgoglio per noi”

Ennesimo stop per Barbara D’Urso? La decisione di Pier Silvio Berlusconi

LEGGI ANCHE —> Avanti un altro, Paolo Bonolis e la domanda scomoda: “Ti piace è?”

Se “Live – Non è la D’Urso” non riusciva a sbancare l’Auditel nel prime time della domenica sera, lo stesso non si può dire della trasmissione di Paolo Bonolis. “Avanti un altro! Pure di sera” ha infatti registrato il 17,6% di share, sbaragliando la concorrenza degli altri canali e rivelandosi un prodotto decisamente più apprezzato rispetto al format della D’Urso. Pier Silvio Berlusconi, alla luce di ciò, potrebbe presto valutare ulteriori tagli.

Stando alle voci, l’amministratore delegato di Mediaset starebbe pensando di cancellare definitivamente “Live”, e di sostituire al contempo la nota conduttrice nel format di “Domenica Live”. Un’ipotesi che ha spiazzato il pubblico, che avrebbe modo di seguire la D’Urso solamente durante l’appuntamento di “Pomeriggio Cinque”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

I candidati alla conduzione di “Domenica Live” sono molti: alcuni credono che sia proprio Tommaso Zorzi, reduce dal successo del Gf e dell’Isola, il prediletto. Certamente, non tutti rimarranno contenti della decisione di Berlusconi: a dispetto degli ascolti deludenti, infatti, sono in molti ad amare la presentatrice partenopea.