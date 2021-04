Megan e Harry saranno presenti ai funerali del Principe Harry che si terranno privatamente e con un massimo di trenta persone?

E’ in onda un’altra puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele, in diretta dal Lunedì al Venerdì su Rai 1 nella fascia mattutina. Il primo argomento di questa nuova settimana appena iniziata è la morte del Principe Filippo D’Inghilterra. L’uomo è scomparso all’età di novantanove anni lasciando un vuoto incolmabile dopo un lungo periodo a corte. Il matrimonio con la Regina Elisabetta è durato ben settantatré anni ed oggi proprio sua maestà piange la morte del suo amato, dichiarando un lutto di circa dieci giorni.

Principe Filippo, Megan e Harry saranno presenti ai funerali?

La conduttrice Eleonora Daniele ha deciso di dedicare una prima parte del programma a questo argomento di importanza internazionale, in particolare ha volto l’attenzione verso i duchi di Sussex, Megan e Harry. Secondo l’inviato di Storie Italiane, la moglie del secondogenito non parteciperà ai funerali del defunto. “Il ritorno di Harry senza la sua Megan sta facendo molto discutere e chiaramente mette un tono di gossip su una notizia così triste come la morte del Principe Filippo – inizia così il discorso della conduttrice – vediamo cosa succederà e perché Megan non andrà ai funerali”. La Daniele si domanda: “Non è gradita?”. E immediatamente qualcuno in studio esclama:” Meno male”. Dopo un video Eleonora chiede all’inviato: “Chissà come si sentirà ora il Principe Harry?”. “L’assenza di Megan ha un alibi di ferro perché essenzialmente ha un avanzato stato di gravidanza e quindi un volo intercontinentale sicuramente gliel’hanno sconsigliato – spiega il giornalista in diretta da Buckingham Palace – nello stesso tempo forse meglio così, meglio che il Principe Harry si confronti con il fratello e con il padre”. Poi aggiunge: “Certo è che mancando Megan, non si capisce come possa esserci un miglioramento dei rapporti, mancando proprio la persona che ha suscitato questa rottura”.

La Daniele dice la sua: “Forse l’arrivo di Megan avrebbe tolto spazio al vero e proprio ricordo del Principe Filippo, non lo poi…è un cane che si morde la coda!”. A quel punto prende la parola Candida Morvillo in collegamento e afferma: “Sicuramente la presenza di Megan ai funerali avrebbe distolto l’attenzione dal funerale, avrebbe fatto sì che il giorno dopo su i giornali e in televisione si parlasse di lei – esclama – Quindi alla fine meglio che non ci sia”.