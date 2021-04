E’ online la prima puntata della seconda stagione di “The Real Housewives”, il docureality girato per le vie di Napoli in cui sette donne si dimenano tra aperitivi chic, feste glamour e tanti pettegolezzi.

Le housewiwes napoletane non si erano lasciate nel migliore dei modi perché durante l’ultimo incontro in un noto ristorante alla moda della città c’era stato un vero e proprio litigio.

Un aperitivo a Torre del Greco per “metterci una pietra su”: cosa è successo

La prima puntata della seconda stagione si apre con un incontro tra Simonetta, definita “la blatta” da Mariaconsiglio, e Raffaella, la commerciante di perle di Torre del Greco. Le due si sono incontrate su un campo da tennis e hanno iniziato a chiacchierare tra un colpo di racchetta e l’altro.

Dopo la partita le due si sono sedute su un meraviglioso terrazzino del circolo canottieri di Napoli con il Vesuvio a fare de sfondo e davanti un buon caffè hanno iniziato a parlare di un aperitivo organizzato da Raffaella a Torre del Greco.

La commerciante di perle infatti ha qualcosa di molto importante da dire alle sue “amiche” e ne vuole prima parlare con Simonetta, sua più fedele compagna, soprattutto per ricordare quanto è accaduto in passato.

La chiacchierata tra le due si è concentrata sui dissidi avuti con Maria Consiglio. “La blatta – dice Simonetta a Raffaella – ha una vita molto lunga oltre ad avere una grande memoria“. Con queste parole infatti Simonetta ha fatto riferimento all’epiteto “blatta” con cui la chiama Maria Consiglio.

“Il problema di Maria Consiglio è che ha difficoltà a rapportarsi con altre donne“, dice Simonetta. “Maria Consiglio? Un gatto in tangenziale, per giunta nero“, chiosa Raffaella.

Nel frattempo invece Maria Consiglio si trova a Milano a far slow jogging, cioè la sua camminata veloce in tuta di paillettes mentre parla con sé stessa e “scaccia le malelingue”. “Io sono chicchissima, sono groppo milanesissima, Milano mi ama. Sono scappata da Napoli perché mi dovevo purificare. In mezzo a tutto questo Botox, in mezzo a tutto questo silicone, in mezzo a tutti questi occhi rifatti io impazzisco. Figurati se vado a questo orrendo aperitivo, organizzato da quel pipistrello, non mi avrete mai“.

Dopo lo slow jogging Maria Consiglio va in uno show room di via Montenapoleone a Milano per comprare dei gioielli preziosi. Un contesto in cui la pungente Maria Consiglio si trova molto a suo agio.

Nel frattempo, prima dell’aperitivo, Daniela e Stella vanno a pranzo insieme perché Stella vuole rimproverare Daniela di essere stata troppo “morbida” nei confronti degli attacchi di Maria Consiglio. “Non te la puoi prendere con i pazzi – dice Daniela – sai bene che Maria Consiglio è disagiata“.

In più Stella racconta a Daniela di non aver più rivisto Simonetta perché con lei sarebbe successo qualcosa di molto spiacevole. “Maria Consiglio ha pubblicato un video in cui io non mi piacevo – ha detto Stella a Simonetta – e io l’ho chiamata per chiederle di toglierlo ma lei come a volermi fare un dispetto ha continuato a tenerlo. Quando la vedrò non penso di salutarla perché noi ci conosciamo da oltre 20 anni e ha fatto una cosa veramente immatura“.

Raffaella attende le sue amiche Simonetta, Stella e Daniela sul molo di Torre del Greco dopo aver fatto un rapido giro in barca. All’appello manca chiaramente Maria Consiglio.

Dopo un breve aperitivo e qualche chiacchiera velenosa si fa tempo di confessioni. Tutte le housewives attendono quello che Raffaella deve dire loro ma Raffaella le delude.

“Ho deciso di combattere le mie paure – confessa Raffaella – e ho pensato di fare un immersione per il compleanno di mio figlio e spegnere le candeline sott’acqua“. Dopo questa confessione erano tutte deluse.

“Cara Raffaella – dice Daniela – io sott’acqua mai ma se vuoi fare un’immersione nel botulino io mi fiondo!“.