Tommaso Zorzi confessa: “Ho paura che come faccio sbaglio”

Tommaso Zorzi ha commosso i suoi fan confessando una sua grande paura: “Ho paura che come faccio sbaglio”, un gran cuore e tanta sensibilità in un ragazzo che ha il timore di sbagliare.

Marco Zorzi nel giro di pochi mesi ha rivoluzionato la sua vita. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show e per non farsi mancare nulla è anche conduttore di Punto Z su Mediaset Play.

Il periodo che sta vivendo Marco è di certo molto felice ma anche molto pesante. Il 26enne milanese deve fare diversi sforzi mentali e fisici.

Marco è un influencer molto seguito ed ha voluto confessarsi con i suoi fan mediante una serie di storie su Instagram. A cuore aperto ha ammesso di essere dispiaciuto per non essere presente più sulla piattaforma così come faceva un tempo ed ha espresso anche i suoi timori.

“Ho paura che come faccio sbaglio”, Tommaso Zorzi commuove il web

Tommaso Zorzi sta cavalcando la cresta del recente successo sul piccolo schermo, visti i molteplici impegni ha ricevuto delle critiche da parte di alcuni suoi follower che lo hanno accusato di essere meno presente.

Tommaso ha deciso di aprire il suo cuore al web ed ha spiegato la situazione: “Avete ragione. Il problema è che in questo periodo sono sotto uno stress talmente forte, perché sto costruendo quello che sarà il resto della mia vista, che non riesco a concentrarmi sulla questione social.”

“Ho paura che come faccio sbaglio, perché sono anche sotto questo tipo di pressione“, conclude. Lo sfogo di Tommaso, che è apparso visibilmente provato, ha emozionato tutti i suoi follower.