Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha finto tutto? Raffaella Mennoia parla chiaro

Le voci che insinuano che Sophie Codegoni abbia finto durante il percorso a Uomini e Donne si infittiscono: Raffaella Mennoia parla chiaro

Il trono di Sophie Codegoni ha lasciato molti dubbi nei telespettatori di Uomini e Donne. La giovane modella, che ha preso parte alla trasmissione ad appena 18 anni, si è immediatamente rivelata una donna intraprendente e sicura di sé. Il pubblico, proprio in virtù di ciò, non avrebbe mai immaginato che la storia d’amore con la sua scelta, il 28enne Matteo Ranieri, sarebbe potuta durare così poco: dopo appena un mese, i giovani si sono detti addio.

Sulle motivazioni della rottura, persistono ancora molte domande. Se la Codegoni ha parlato di incompatibilità caratteriale, dall’altro lato, i rumors che mettono in discussione la sua onestà si infittiscono. Nelle ultime ore, sia Amedeo Venza che Deianira Marzano hanno affermato che la giovane avesse una relazione al di fuori del programma. Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, si è sentita in dovere di intervenire sulla questione.

Sophie Codegoni ha finto tutto? Le parole di Raffaella Mennoia

Stando alle voci che, negli ultimi giorni, si sono fatte sempre più insistenti, Sophie Codegoni non sarebbe stata sincera con la redazione e con il pubblico di Uomini e Donne. Secondo i blogger Amedeo Venza e Deianira Marzano, la modella, nel bel mezzo del proprio percorso televisivo, avrebbe frequentato un giovane tabaccaio, che si sarebbe addirittura proposto di scendere come suo corteggiatore. Sophie, sempre secondo questi rumors, glielo avrebbe però negato.

Raffaella Mennoia, che da anni lavora nella redazione del programma, si è sentita chiamata in causa ed ha preferito far luce sulla questione. “Mi state scrivendo in moltissimi per alcune segnalazioni. Spero di riuscire a capire meglio chiedendo ai diretti interessati… parlandoci di persona“: parole che non smentiscono né confermano le indiscrezioni, ma infittiscono ancora di più il mistero.

La Mennoia non intende tuttavia mettere in discussione la veridicità di Sophie senza delle prove schiaccianti: “Inutile dirvi che mi dispiacerebbe moltissimo, ma sono fiduciosa e speranzosa che siano fake news“, ha ribadito ai fan.