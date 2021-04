Le fiamme sono divampate devastando l’intero edificio. Il bilancio delle vittime segna un morto e due feriti.

Questo lunedì (12 aprile) pomeriggio un vasto incendio è divampato all’intero di una storica fabbrica di San Pietroburgo, Russia. Le alte fiamme e il denso fumo nero hanno in breve tempo ricoperto l’intero edificio – “Невской мануфактуре“, in italiano “la fabbrica Nevkij” – vera icona della seconda città ed ex capitale imperiale russa, fondata dallo zar Pietro il Grande. Secondo i primi rapporti del Ministero russo adibito alle situazioni di emergenza, il bilancio delle vittime segna al momento un morto e due feriti, attualmente ricoverati in ospedale.

Le dinamiche dell’incendio e la storia della fabbrica Nevskij

Il notiziario russo Pбк (RBK) ha riferito in tempo reale che “l’incendio sarà controllato dall’elisoccorso Ka-32 e dai vigili del fuoco.” Il media precisa che sono state mobilitate 350 persone per domare le fiamme. Secondo quanto riferiscono le dichiarazioni ufficiali del ministero locale, durante l’impresa, due vigili del fuoco sono rimasti gravemente feriti. La notizia trova conferma anche nelle agenzie stampa TASS e RIA Novosti: “durante l’estinzione dell’incendio, un vigile del fuoco è stato ucciso mentre altri due sono rimasti feriti.“

I loro corpi sono stati bruciati e parzialmente carbonizzati: “[le vittime] hanno ricevuto ustioni in circa il 40-50% della loro superficie corporea.” (RBK); il terzo pompiere, invece, non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato morto sul posto. Secondo la stessa fonte, una quarantina di persone sono state evacuate dall’area. Stando a quanto riporta il portavoce del servizio di emergenza locale, citato dai media russi, le fiamme sono divampate oltre 4.000 metri quadrati, equivalenti a quattro piani della struttura: il tetto e i soffitti interni sono crollati.

La fabbrica Nevskaya Manufaktura è stata fondata dal commerciante inglese James Thornton nel 1841. Nel 1921 l’edificio fu ribattezzato in fabbrica statale di prodotti di lana “Red Weaver” appartenente trust “Petrotekstil”. Nel 1918 fu nazionalizzato e messo fuori servizio. Dal 1992, l’edificio ha ricevuto il suo nome – “Nevskaya Manufactory”.

L’ufficio del procuratore del distretto Nevsky ha avviato un’inchiesta per ulteriori accertamenti su cause e dinamiche dell’incendio.

