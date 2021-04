Carlo Conti torna in tv, ma non è lui a decidere quando

La Rai torna ad affidare le chiavi di conduzione a “Re”, Carlo Conti, senza collocarlo tra le priorità: ecco il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Il momento dell’attesa sembra davvero agli sgoccioli, per i fan del mitico showman, Carlo Conti. Il digiuno dalla tv di Stato sta per terminare dopo aver masticato amaro, rispetto ad altri “contenitori” stagionali, con ben altri interessi e senza il necessario bisogno del “calore” del pubblico.

Naturalmente non ci poteva saltare agli occhi un rientro di Carlo, dove il conduttore fiorentino non sarebbe stato l’assoluto protagonista della serata. Per questo motivo, mamma “Rai” ha cercato di disporre bene i tasselli sul tavolo da gioco, affidandosi alle tecniche più efficaci del “domino”.

Il temporeggiamento degli addetti non può essere letto come una tirata di “foglie di margherita” e sul fatto che ci sia o meno il programma. Che “Top Dieci” venga trasmesso non abbiamo alcun dubbio, considerate le frequenti pubblicità, lanciate dagli addetti

LEGGI ANCHE —–> Stefania Orlando, le stories insospettiscono: critiche che la mettono a dura prova



Carlo Conti di nuovo in tv, i motivi dello slittamento temporale nelle programmazioni Rai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

LEGGI ANCHE —–> Alessia Marcuzzi sospende conduzione de “Le Iene”: il motivo

L’avventura di “Top Dieci“, il game show condotto da Carlo Conti, la scorsa stagione sta per replicare la sua uscita anche quest’anno. Una notizia speciale, ben accolta dai fan del presentatore fiorentino che non vedono l’ora di assaporare questo momento, dopo il lungo digiuno dalla tv, dovuto alle riprese psico-fisiche e i postumi del Covid-19.

In realtà, lo spettacolo di intrattenimento per gli appassionati da casa sarebbe dovuto iniziare lo scorso sabato 10 Aprile. Qualcosa sarà andato storto con i colleghi della produzione? Neanche per sogno! Se solo non ci fosse stata Maria De Filippi sull’altra sponda del naviglio, le cose per lui sarebbero andate diversamente.

Lo “scontro” a distanza si sarebbe preannunciato di “fuoco” come era accaduto inevitabilmente domenica tra Mara Venier su Rai 1 e Babrbara D’Urso, in Mediaset. Invece, mamma “Rai” ha lasciato campo libero alla più accreditata De Filippi, in questo momento con gli ascolti schizzati alle stelle con il “serale” di “Amici”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

La collocazione del game show nelle programmazioni serali, affidata a mamma “Rai” ha “ordinato” lo spostamento de “La Canzone Segreta” di Serena Rossi e l’inserimento in rete, a partire dal prossimo venerdì, 17 Aprile di “Top Dieci”, per un ritorno di Carlo Conti, tra i “banchi” di competenza che non dovrebbe a questo punto “rivali” da adocchiare