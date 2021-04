Massimiliano Rosolino e Natalia Titova non si sposano, la rivelazione

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: per loro niente matrimonio dopo l’Isola dei Famosi. Ecco il motivo della decisione

Massimiliano Rosolino è il nuovo e divertente inviato dell’Isola dei Famosi. Prima della sua conferma per il ruolo diverse erano state le ipotesi su chi potesse esserci quest’anno come inviato in Honduras ma alla fine, anche un po’ a sorpresa, è stato lui ad aggiudicarsi il posto.

È lui che mette in collegamento i naufraghi di Cayo Cochinos con Ilary Blasi, la padrona di casa e tutto lo studio di Mediaset. Rosolino ex campione olimpionico di nuoto, si è dato da diverso tempo al mondo dello spettacolo. Sono trascorsi tantissimi anni ormai da quando Massimiliano ha partecipato a Ballando con le stelle. Lì ha conosciuto la donna della sua vita, la ballerina professionista Natalia Titova.

I due formano una bellissima e affiatatissima coppia. Hanno due bambine ma non sono sposati e pare che il campione non ne abbia intenzione. Sapete perché? È stato lo stesso Rosolino a rivelarlo.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: ecco perché niente matrimonio

Massimiliano Rosolino non sposa Natalia Titova. Lo ha rivelato direttamente l’inviato del reality show di Canale 5 in una recente intervista stupendo tutti. Un retroscena che forse nessuno avrebbe mai immaginato.

“Non la sposo, perché il matrimonio è una cosa che fanno gli altri” ha precisato sulle pagine di Nuovo Tv l’ex campione olimpico ma ha promesso di fare molto di più per la sua amata. “Dopo l’Isola la porto in luna di miele”.

Ecco che a suo modo Rosolino ha fatto una bella dichiarazione d’amore alla sua donna con la quale ha detto di avere un legame profondo, si supportano e si sopportano a vicenda. Anche per il progetto dell’Isola la ballerina lo ha sostenuto e in una recente intervista a Novella 2000 ha confessato che “il corteggiamento” della redazione del reality verso il compagno andava avanti da tempo.

Avevano cercato Rosolino per due anni come concorrente ma lui aveva sempre rifiutato “perché non voleva rovinare il suo fisico dopo tanti anni di sacrifici” ha spiegato. Il suo compagno è molto attento in tutto perché ci tiene molto allo sport che lo ha portato più volte in cima. “Quando è stato contattato era pieno di gioia – ha ammesso la Titova – Non poteva ricevere proposta più bella di questa”.