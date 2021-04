La bellissima ex Miss Italia ha condiviso una foto su Instagram in cui appare magnifica in una posa sexy con il dito in bocca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Cristina Chiabotto stupenda su Instagram con il dito in bocca in una posa sensuale e raffinata. Indossa una giacca elegante ampia e nulla sotto, le sue lunghe gambe infinite sono nude. Nella didascalia scrive:”Ci penso su”. A cosa starà pensando la bella Chiabotto? Forse alla gravidanza e al parto imminente. La modella infatti è incinta da qualche mese di suo marito.

Cristina Chiabotto a poche settimane dal parto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

La Chiabotto nelle stories rassicura i suoi fan che si preoccupano ogni volta che non pubblica qualcosa sui social, perché pensano che sia in sala parto. Ringrazia tutti per i messaggi d’affetto. Conferma che sta benissimo e che è entrata nel nono mese di gravidanza, quindi manca davvero poco alla nascita di sua figlia. Intanto sfoggia alcuni completini bellissimi per la bimba, tra cuffiette, bavaglino, scarpette e copertine. Lei appare raggiante e bella più che mai, non sembra nemmeno incinta al nono mese. Sicuramente il fatto di essere così alta fa notare meno il pancione. In una foto su instagram appare sdraiata sul prato mentre si tiene la pancia con le mani e nella didascalia scrive:“Non aspettiamo altro che te Luce, Maria”.

Tantissimi i commenti ricevuti sotto al post anche da personaggi famosi. Alessia Mancini scrive:“Bellissima Cri.. e bellissimo il nome”. Alessia Ventura, anche lei incinta scrive invece:”Bella panciottina io sono al tuo stesso mese ma sembra che debba partorire da un momento all’altro. Bello Luce Maria”. Appaiono poi moltissimi cuori da parte di amici e conoscenti che si congratulano per la gravidanza. Clizia Fornaiser scrive parole dolcissime:”Il nome di una figlia somiglia alla sua mamma..Maria, il tuo amore per la famiglia, la tradizione e Luce che se fosse un segno zodiacale sarebbe il tuo bellissima amica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

In un’altra foto la Chiabotto appare seduta per terra in mezzo a palloncini rossi e bianchi e con una carrozzina nera e rossa pronta per accogliere la piccola Luce. Nella didascalia scrive:”Ti aspetto nel tuo angolo pieno d’amore, pronta per te”. Dopo un matrimonio da favola con il suo Marco Roscio, hanno coronato il loro sogno d’amore con una figlia tanto desiderata.