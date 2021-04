Elettra Lamborghini accavalla le gambe, la telecamera inquadra e…fuori tutto – FOTO

Elettra Lamborghini sempre più regina dei social grazie ad alcuni scatti che rendono impossibile qualunque tipo di concorrenza

I tantissimi ammiratori di Elettra Lamborghini stanno imparando nelle ultime settimane anche a conoscerla nell’insolita veste che ricopre a “L’Isola dei Famosi“. Con al fianco due compagni d’eccezione, la mitica Iva Zanicchi e il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, sta conquistando pian piano platee sempre più vaste. Proprio lo studio del programma condotto da Ilary Blasi è la location dei suoi ultimi scatti che sono andati ad arricchire le stories di Instagram del profilo della cantante. Una in particolare è riuscita a lasciare i suoi quasi 7 mila follower del famoso social network completamente spiazzati. Elettra infatti, oltre ad aver condiviso uno scatto in cui si mostra bella e sorridente insieme ai suoi compagni d’avventura, ha voluto regalare un’immagine che ha scatenato i fan. La sua bellezza caratterizzata delle generose forme mediterranee è riuscita infatti a lasciare a bocca aperta i fan che grazie a lei guardano ancora con maggiore interesse “L’Isola dei Famosi“.

La foto da capogiro di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini con questa foto pubblicata nelle sue stories di Instagram è riuscita a far sobbalzare i cuori dei suoi ammiratori. Seduta sulla poltroncina bianca tipica dello studio del reality di sopravvivenza incanta con il suo vestitino a quadroni che le lascia scoperte le gambe. Come se ciò non bastasse la cantante ha deciso di mettersi comoda piegando una gamba in modo da sedersi sopra. In questo modo Elettra offre una maliziosa prospettiva ai suoi ammiratori che di sicuro avranno dovuto fermare il cuore impazzito nel petto. Sedendosi in questo modo la Lamborghini mette in evidenza non solo le sue curve pericolose. Protagonisti sono anche i suoi bellissimi tatuaggi che le impreziosiscono il corpo. Sorriso malizioso e mano che le regge delicatamente il volto completano un’immagine capace di conquistare uno spazio nella mente dei follower.

Il vestitino che Elettra indossa inoltre non lascia scoperte soltanto le gambe ma non avendo spalline le fascia dolcemente il décolleté che sembra non abbia nessuna intenzione di lasciarsi contenere. La presenza della cantate nel programma è insomma vero e proprio spettacolo nello spettacolo.