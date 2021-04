Tina Cipollari è assente dalle registrazioni di Uomini e Donne ormai da diverse settimane. I fan, preoccupati, si stanno chiedendo il perché di tale scelta: il motivo è sconvolgente

Da qualche settimana, Tina Cipollari non prende più parte alle registrazioni di Uomini e Donne. Non si tratta di un caso isolato, in quanto l’opinionista, volto storico del programma da oltre vent’anni, era già mancata negli scorsi mesi. Tuttavia, l’assenza di queste ultime puntate si sta prolungando in maniera inspiegabile, tanto che i fan stanno sommergendo di domande i suoi post.

“Tina dove sei? Ci manchi“, “E’ noioso senza di te…“, scrivono gli utenti, preoccupati che l’opinionista non dia notizie di sé da diverso tempo. Il blogger Amedeo Venza, che segue assiduamente le dinamiche del programma, sembra aver individuato il vero motivo dell’assenza: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Tina Cipollari, il motivo per cui è assente da Uomini e Donne

L’assenza prolungata di Tina Cipollari sta facendo preoccupare i telespettatori del noto programma Uomini e Donne. L’opinionista, che non perde mai l’occasione per intrattenere il pubblico con le sue trovate divertenti e ironiche, non era mai mancata per un periodo di tempo così lungo: il suo silenzio, così come quello della redazione, ha suscitato le ipotesi più disparate.

Nelle ultime ore, è stato Amedeo Venza, noto blogger, a fornire delle delucidazioni sulla vicenda, formulando una riflessione che ha paralizzato i fan: “Sembrerebbe che abbia contratto il Covid, che le impedirebbe di prendere parte al programma e la costringerebbe a rimandare i preparativi per il matrimonio“. Se le parole di Venza fossero vere, si tratterebbe di una doppia batosta per la nota opinionista, che nei prossimi mesi sarebbe dovuta convolare a nozze con il compagno Vincenzo Ferrara.

I fan, che non vedono l’ora di rivederla in tv, vorrebbero un segnale dalla diretta interessata. Da settimane, infatti, la Cipollari non è più attiva sui social: che il suo silenzio sia una conferma di quanto asserito da Venza?