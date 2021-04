La Gregoraci ha avuto un momento filosofico su Instagram in cui ha condiviso una foto di una scalinata con un frase sulla vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Momento profondo per Elisabetta Gregoraci che di solito su Instagram pubblica solamente foto di se stessa e la sua bellezza. Compare sul suo profilo la foro di una scalinata bianca bellissima che sembra portare al cielo. Nella didascalia la showgirl scrive una frase filosofica che unisce il significato della scala alla vita. “La vita è come una scala a volte si scende a volte si sale. E a volte semplicemente è bello sedersi e guardare il paesaggio”. Sicuramente una frase che fa riflettere e spiega che a volte nella vita bisogna fermarsi e godersi la vista di quello che accade.

Elisabetta Gregoraci romantica e profonda su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La Gregoraci è un personaggio amato moltissimi dal pubblico, ogni cosa che fa viene lodata e amata dai suoi followers. L’ultimo post profondo sulla vita come una scala ha riscosso moltissimo successo. Alcuni commenti degli utenti sono stati:“Mi piacciono le persone come te che chiedono permesso, che dicono grazie anche se non ce n’è bisogno, che sono attente a non ferirti con le parole. Proprio le “parole” che possono essere carezze ma anche macigni sulle spalle di chi porta già molti pesi. E possono ferire non solo una volta, ma ogni volta che e sentiamo. Tu sempre spontanea, con reazioni dettate dal cuore, corretta, elegante, garbata anche su argomenti inopportuni. Non fai rumore, ma riempi con la tua verità. Donna difficile, dolce, fragile, solida e tenace. Sempre bellissima ma con in primo piano l’intelligenza”.

Parole magnifiche e dolcissime quelle fatte alla Gregoraci da questo utente. Non sono molti i personaggi famosi che ricevono messaggi così lunghi e così numerosi, curati nel dettaglio, per dimostrare quanto bene provano i loro fan. Sicuramente per la Gregoraci questo è un successo e apprezza molto. Lei viene presa come esempio di donna, per il suo carattere e il buon cuore. Lei ci tiene moltissimo al rapporto con le fan e risponde a molte di loro con cuori e ringraziamenti per il supporto. Spiccano anche i messaggi delle colleghe che si complimentano e stimano la showgirl. Appare un cuore di Claudia Galanti, di Patrizia De Blanck e anche di Elisa D’Ospina che scrive:”Puglia mood.. manca poco”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

In effetti la scala sempre proprio una tipica che si trova in Puglia. La Gregoraci risponde all D’Ospina:”Pochissimo”. Le due forse si ritroveranno in vacanza insieme in Puglia? Lo scopriremo tra pochi mesi, perché all’estate manca poco e la Gregoraci certo è pronta a sfoggiare il suo fisico di marmo in bikini spettacolari e location da sogno.