Ha conquistato per settimane le puntate de L’Eredità, ora Martina su Instagram continua a deliziare i fan a suon di pole dance

Dopo Massimo Cannoletta, una delle ultime concorrenti de L’Eredità che ha maggiormente entusiasmato il pubblico a casa è stata sicuramente Martina Crocchia che ha catturato subito tutti per la sua parlantina spigliata e l’allegria contagiosa. Martina è stata una delle super campionesse dell’ultimo periodo nello show condotto da Insinna con all’attivo una vincita di 158mila euro.

Il 7 aprile Martina è stata eliminata, molti sentono la sua mancanza nel programma. Forse pochi sanno però che la bella concorrente ha un passato molto insidioso che sta facendo sparlare non pochi estimatori dello show. Lei è infatti maestra di pole dance ma negli ultimi mesi la sua palestra ha chiuso a causa della pandemia e ha cercato di partecipare come concorrente per poter racimolare qualcosa.

Martina Crocchia, i video in intimo che fanno discutere

Nonostante abbia dimostrato di sapere il fatto suo e di essere una donna brillante nel gioco dove è richiesta molta lucidità mentale, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Martina ha spiegato di essere “il frutto di un Paese bigotto” che nonostante tutto l’ha giudicata per il suo aspetto fisico ed il suo lavoro, definendola “bella e oca”, “rifatta e stupida”.

Sempre nell’intervista Martina si definisce una persona “molto curiosa che cerca di informarsi ogni giorno con qualsiasi mezzo, compresa la letteratura”. La 39enne maestra di pole dance romana non smette di esibirsi sui social in intimo nero, questa è la sua vera vocazione e passione, e le critiche che le vengono rivolte non sembrano più di tanto scalfirla.

Sempre su Instagram ci ha pure scherzato sopra e a margine di uno scatto molto divertente ha spiegato come stanno le cose e cosa pensa della faccenda: “Non è mai stata mia intenzione far conoscere il mio vero nome, figuriamoci se avrei mai voluto rivelare di avere un cervello. (…) Ora possiamo tornare tutti a pensare che sia una sciocca bambola farcita di gomma e dai costumi promiscui?”