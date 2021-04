Il film che ha conquistato tutti è su Netflix, potrebbe vincere un Oscar

Sta per tenersi uno degli eventi più attesi e importanti dell’anno, la notte degli Oscar e un film in particolare potrebbe vincere

La notte degli Oscar di terrà il 25 aprile, ed è l’evento più importante e atteso del cinema. Si decreterà infatti il miglior attore, miglior film e anche la migliore colonna sonora e tanti altri premi. Tantissimi sono sempre i film in gara che meritano attenzione, ma uno in particolare spicca rispetto agli altri. Si tratta di un’opera del bravissimo David Fincher, un ritorno alle scene dall’ultimo lungometraggio nel 2014. Lui è il regista del fantastico film con Brad Pitt, “Il curioso caso di Benjamin Button”. L’ultimo film diretto da Fincer è stato “Gone Girl” e ora è pronto a vincere un Oscar.

Il film di David Fincher potrebbe vincere l’Oscar

Il ritorno di David Fincher dopo anni di silenzio potrebbe segnare addirittura più di un Oscar. Il film di riferimento è “Mank”, disponibile sulla piattaforma Netflix dal 2020. Il film affronta la storia della scrittura di una delle sceneggiature più note al pubblico, si tratta di “Quarto Potere”. Film del 1941 girato, interpretato e con la sceneggiatura di Orson Welles. Il film parla della discussione nata tra Welles e lo sceneggiatore Herman J.Mankiewicz, sulla paternità dell’opera. Il protagonista del film è Gary Oldman, noto al pubblico per il famoso ruolo interpretato in Harry Potter, di Sirius Black.

Un attore di grande talento. Questo film ha conquistato il pubblico e potrebbe vincere addirittura non uno ma dieci Oscar. Mank è il film che ha conquistato più nomination. Altri film hanno ottenuto molte nomination come “Il processo di Chicago 7” che ne ha sei. Tra le nomination a Mank, ci sono miglior film per Fincher e miglior attore Gary Oldman. Il pubblico ha apprezzato molto l’opera e anche l’Accademy degli Oscar. Non resta che aspettare il 25 aprile per conoscere l’esito finale. Nel corso del tempo ci sono stati numerosi film che hanno conquistato dieci o più Oscar, prima di tutti “Ben Hur” del 1959 che vinse ben 11 premi Oscar su 12 nomination. Stesso numero di statuette sono state conquistate dal celebre “Titanic”.

Undici Oscar vinti anche per la fantastica saga che ha conquistato in mondo intero “Il signore degli anelli”. Anche “West Side Story” diretto da Jerome Robbins e Robert Wise e ispirato al musical, si è aggiudicato 10 Oscar. Questi sono stati i film più premiati di sempre, vedremo se anche Mank sarà destinato ad entrare nella storia.