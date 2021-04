Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: scatta il bacio per una coppia tanto attesa – FOTO

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la truffa di Giuseppe Amato sblocca la situaizone per due personaggi chiave.

La primavera, si sa, è la stagione dell’amore e al Paradiso un nuovo amore sta finalmente per sbocciare. Una delle coppie più attese dell’anno sorprenderà i telespettatori con un bacio inaspettato, portandoli a sperare in un meritato lieto fine per i due. Sapete già di chi stiamo parlando?

Si tratta niente di meno che di Rocco ed Irene, due volti noti delle più recenti trame de Il Paradiso delle Signore. Il loro gravitarsi goffamente attorno fin dall’inizio della stagione non è certo passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori, che da mesi chiedono a gran voce una storia d’amore tra i due. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate e quali saranno i risvolti del loro bacio inaspettato.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 aprile: Marta scopre tutto e scappa

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: scatta il bacio tra Rocco ed Irene

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: una morte improvvisa sconvolge la soap

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che l’avvicinamento tra Rocco ed Irene avverrà il prossimo venerdì, durante la consueta puntata pomeridiana. A condurre al fatidico bacio sarà Giuseppe Amato, che nel tentativo di allontanare da sé le accuse riguardo il contrabbando di vestiti, tenterà di far ricadere la colpa su Irene. Molti colleghi crederanno alle sue parole, accusando la commessa di aver contraffatto gli abiti del grande magazzino, ma Rocco si schiererà dalla sua parte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Proprio mentre Irene sarà intenta a dimostrare la sua innocenza, tra la commessa ed il magazziniere scatterà un bacio tanto casuale quanto segretamente desiderato. A quel punto Irene non potrà più nascondere i suoi sentimenti per Rocco. Ma cosa ne sarà a questo punto della liason tra Maria e il giovane amati? Irene avrà un bel po’ di sensi di colpa da metabolizzare prima di poter concedere una possibilità al ragazzo.