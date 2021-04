La giovane vittima degli spari di questo martedì (13 aprile) è attualmente ricoverata in ospedale. Gli ultimi aggiornamenti.

🔴 Un enfant de 10 ans a été blessé dans une fusillade à #Pantin (Seine-Saint-Denis) Une intervention de la police est en cours, le tireur est en fuitehttps://t.co/vzyFy1cECv — Le Parisien (@le_Parisien) April 13, 2021

Questo martedì (13 aprile) un nuovo atto di violenza ha scosso la regione dell’Île-de-France. Siamo a Pantin, comune del dipartimento della Senna-Saint-Denis (Francia). La sparatoria è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio, intorno alle ore 13:00, quando un uomo armato di pistola ha sparato in direzione di un veicolo circolante sulla rue Rouget de Lisle, nel quartiere di Place-Vendôme. A seguire i dettagli.

Le attuali condizioni di salute della vittima

Secondo quanto riportano le fonti ufficiali della gendarmeria locale, questo martedì pomeriggio, in un quartiere del comune di Pantin, un uomo armato di pistola ha sparato contro un’automobile. Vittima della sparatoria è una bambina di 10 anni, la quale si trovava nella vettura insieme al padre al momento dell’incidente.

I rapporti dell’ufficio del procuratore dell’arrondissement di Bobigny hanno riferito che il conducente è riuscito a portare la figlia nell’ospedale più vicino. Stando a quanto riportano i notiziari francesi, quest’ultima risulta gravemente ferita all’altezza della schiena ed è attualmente ricoverata nella struttura insieme al padre: le loro condizioni di salute non sono critiche.

Il responsabile della sparatoria è riuscito a fuggire e la polizia ha aperto un’inchiesta per risalire alla sua identità. In merito, l’area è stata evacuata e isolata per favorire il proseguimento delle indagini investigative. Si attendono aggiornamenti.

Il caso è stato affidato agli agenti della brigata criminale.

Fonte Sud Ouest