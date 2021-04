Meghan Markle, cosa la legava al Principe Filippo: l’inattesa confessione

La spiazzante dichiarazione di Meghan Markle sul suo legame con il compianto Principe Filippo frammenta l’opinione pubblica.

Nella mordente attesa dei funerali in forma privata del Principe Filippo di Edimburgo, il prossimo 17 aprile, le ultime dichiarazioni della duchessa oltreoceano, Meghan Markle, sembrerebbero scuotere ancora una volta l’opinione pubblica. Come molti ben sanno Meghan non ha seguito il principe Harry nel suo repentino volo verso il Regno Unito. Eppure questo non avrebbe nulla a che vedere con le numerose controversie createsi negli ultimi mesi tra lei ed i reali d’Inghilterra. Le sue parole adesso fanno luce sulla verità.

Leggi anche —>>> Aveva appena prenotato il vaccino: famoso vip contagiato dal Covid

Meghan Markle rivela postumi i dettagli sul suo legame con il Principe Filippo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diregiovani (@diregiovani)

Potrebbe interessarti anche —>>> Morte Principe Filippo, il silenzio di Meghan Markle ed Harry gela l’opinione pubblica

Meghan è intervenuta pubblicamente sulla questione grazie all’intervista realizzata della nota conduttrice e filantropa statunitense Oprah Winfrey, mettendo in tal modo a tacere una volta per tutte i vari pettegolezzi sul suo conto. “Non voglio essere messa al centro dell’attenzione”, avrebbe dichiarato di fronte alle telecamere negando dunque il suo presunto tentativo di voler “oscurare la scena al Principe Filippo” in un momento così delicato per la corte inglese.

A rincarare la dose, in favore delle buone intenzioni della duchessa, ci penserà l’autorevole penna del “Daily Mail”. Meghan, infatti, avrebbe avuto un legame speciale con il reale deceduto lo scorso 9 aprile. Una profonda adorazione reciproca, che nonostante la sua sofferta assenza nel giorno delle sue esequie, non sarà messo in discussione. In egual misura, secondo quanto precisato dalla rivista, anche i rapporti con Elisabetta II non sarebbero a rischio. Poiché lei stessa sarebbe andata incontro al volere di Meghan comprendendo le sue ragioni, vista anche la sua attuale gravidanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨⚡𝓶𝓪𝓽𝓲𝓵𝓭𝓮⚡✨ (@matilde_tancredi)

Infine, a far crescere le speranze dei sudditi in queste ore sarebbe anche il desiderio di una riconciliazione fra l’appena arrivato Harry e il finora sospettoso William. Il conflitto fra i due potrebbe dunque sanarsi nelle prossime ore. Proprio in relazione con il dolore che ha colpito entrambi i due nipoti di Filippo, come l’intera dinastia.