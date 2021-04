Gli amori di Enrico Brignano: dalla fine del matrimonio alla storia con Flora

Quanto sapete degli amori del comico Enrico Brignano? Scopriamo insieme le curiosità, i dettagli della sue storie e dei nuovi progetti

Tutti lo conoscono per il suo talento e la capacità di far divertire il pubblico in ogni situazione. In televisione, a teatro o al cinema. Enrico Brignano è il comico più seguito dal pubblico italiano e non solo, è anche un doppiatore di alti livelli e con lui il successo è assicurato. Ha da poco annunciato sui social che presto diventerà di nuovo papà, insieme a Flora Canto la sua compagna sta costruendo una famiglia meravigliosa. Ma cosa sappiamo del loro amore e del matrimonio finito con Bianca Pazzaglia?

Enrico Brignano: la vita privata del comico

Oggi Enrico Brignano è follemente innamorato di Flora Canto, attrice e conduttrice televisiva che dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia ha trovato il vero amore e adesso se lo tiene stretto. I due hanno una figlia insieme e stanno aspettando il secondo, così ha annunciato il comico sui social. Brignano però ha alle spalle un matrimonio di cinque anni con Bianca Pizzaglia, la ballerina che le fece perdere la testa. Nessuno dei due ha mai voluto rivelare cosa sia successo e perché la loro storia è giunta al termine. “Non è andata bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa – ha accennato una volta il comico romano – oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano“.

Il comico e attore Brignano non vede l’ora di allargare la famiglia e dopo il suo annuncio su Instagram, i fan non hanno perso occasione di lasciare un messaggio o un like. “Auguri” commenta qualcuno, “Grande gioia e felicità” scrive qualcun altro. Flora e Enrico hanno vissuto sofferenze nel loro passato, ma oggi insieme sono pronti a vivere la storia d’amore più bella di sempre.