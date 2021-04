Chiude il ristorante newyorkese di Bastianich: “Del Posto” è stato ceduto

Il ristorante newyorkese di Joe Bastianich “Del Posto”, è stato ceduto dallo stesso ristoratore chiude i battenti

Il celebre ristorante di Joe Bastianich chiude definitivamente, il ristoratore ha deciso di cederlo dopo il difficile anno passato con il coronavirus che ha bloccato di molto questa industria. Il locale era ben noto e portava il nome di “Del Posto”, si trovava a New York. La decisione era inevitabile, l’anno passato è stato una batosta per molti ristoratori. Ad aver rilevato il ristorante sarebbe stata la chef del locale stesso, Melissa Rodriguez. Bastianich si dice contento che sia in mano a lei e le augura ogni bene.

Bastianich cede il suo ristorante di New York alla sua chef

Dunque rimarrà “in famiglia” il ristorante, rilevato dalla chef che ci ha cucinato per anni. Partirà con un nuovo progetto mantenendo sempre l’origine di ristorante italiano moderno. La riapertura del locale è prevista a fine anno. Cambierà chiaramente insegna e nome e offrirà la triplice funzione di bar, pizzeria e ristorante. Melissa Rodriguez sarà affiancata da un’altro ex membro del ristorante di Bastianich, si tratta del manager del local Jeff Katz. Basianich ha sempre riconosciuto grande merito ai due, spiegando che sarebbero stati loro a determinare il successo del suo ex ristorante.

Appare dunque orgoglioso e contento per loto. Cambieranno anche l’arredamento e i vecchi mobili saranno venduti all’asta. Successivamente a questo passo, inizieranno i lavori di ristrutturazione per il nuovo progetto gastronomico della Rodriguez. Nome che a Bastianich suona familiare, ma a quanto pare non gli porta tanta fortuna. Infatti si ricorda che tempo fa il ristoratore aveva intrapreso un’avventura con un’altra Rodriguez in una diversa città. Parliamo di Belen Rodriguez e la città di Milano. I due si erano messi in società per aprire un ristorante dal nome “Ricci”, chiuso anche quello qualche anno fa.

A quanto pare Bastianich è più fortunato in televisione come critico e giudice di cucina, ma non solo. Infatti dal 2019 partecipa ad un’altro programma dedicato alla cucina dal nome Family Food Fight su TV8, al suo fianco c’è il noto chef Antonino Cannavacciuolo. Questo programma è arrivato in concomitanza al suo addio a Masterchef, programma che lo ha reso famoso. Inoltre Bastianich è anche giudice a XFactor.