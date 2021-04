Asia Argento e l’indiscrezione privata su Sylvester Stallone

Asia Argento durante un ritrovo su Clubhouse ha rivelato delle indiscrezioni piccanti sul noto attore Sylvester Stallone

La Argento era in collegamento con l’ex marito Morgan per una diretta su Clubhouse che è un social vocale che funziona tramite invito solo su dispositivi apple. I due ex coniugi hanno parlato di molti argomenti interessanti, tra cui anche della loro vita privata e di un loro possibile riavvicinamento dopo ben 15 anni di separazione. Morgan ha spiegato che il loro amore è finito perché erano immaturi all’epoca ed era un amore malsano seppur bello. Dunque la Argento replica dicendo di adorare l’ex marito e rivolgendosi direttamente a lui dice:”Dovremmo tornare insieme”.

Gli aneddoti privati di altri personaggi rivelati da Morgan e Asia Argento

I due per creare un pò di movimento, cominciano a raccontare aneddoti riguardanti altri personaggi noti. Comincia Morgan con uno sul famoso critico d’arte, Vittorio Sgarbi. Rivela che Sgarbi avrebbe le p***e grigie e che le mostrerebbe a tutti in casa. La Argento allora ha tirato fuori un aneddoto anche lei sullo stesso tema, ma questo riguarda il famoso attore americano Sylvester Stallone. L’attrice rivela che avendo lavorato con lui ad un film è venuta a conoscenza di un fatto alquanto bizzarro. Infatti, a quanto apre il regista del film sarebbe andato nel camerino di Stallone per trovarlo nudo con delle asiatiche che gli stavano praticando l’agopuntura sulle p***e.

Insomma il tema ricorrente di questi aneddoti sembrano essere i genitali maschili. La Argento però non finisce qui e non contenta, ne racconta un’altro di aneddoto. Spiega che l’attore si è dimenticato il microfono nel costume durante la pausa e tutti sul set avrebbero sentito che nel camerino una donna le praticava del sesso orale. Insomma se siano veri o meno questi aneddoti non lo sappiamo, ma sono davvero esilaranti. E la Argento non ha pietà nel raccontarli.

Alla fine di un incontro social che sembrava essere amichevole e pacato, non manca una discussione artistica. Asia infatti sostiene che il 40% della musica a XFactor gliel’avrebbe fatta conoscere lei a Morgan. A quel punto lui replica sostenendo che dicendo così lei lo sta infamando. Insomma tra i due certo non mancano le scintille sia in positivo che in negativo.