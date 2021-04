Carlotta Mantovan ritrova il sorriso dopo la morte di Frizzi

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un dolore immenso nei cuori dei suoi fan, colleghi e della moglie Carlotta oggi finalmente felice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Dopo anni trascorsi dall’addio al marito Fabrizio Frizzi, la moglie Carlotta Mantovan ritrova il sorriso. La Mantovan che con sè ha la figlia avuta da Frizzi, la piccola Stella ha sempre cercato di proteggere e tutelare la sua privacy. Ha però rilasciato un intervista tempo fa in cui spiegava come ha affrontato la scomparsa del marito e come procede la sua vita senza di lui.

LEGGI ANCHE>>>Ferrero Rocher: in arrivo il gelato confezionato, la novità

Carlotta Mantovan e la vita senza Fabrizio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> La Fuggitiva. Anticipazioni lunedì 19 aprile, terza puntata

La Mantovan ha spiegato che i veri amici l‘hanno aiutata molto nel processo della perdita. L’hanno sostenuta e protetta. Sostiene anche di aver ricevuto molto affetto dalle persone che ammiravano e apprezzavano Fabrizio. Tuttavia spiega che anche quando c’era Fabrizio viveva nella riservatezza e anche ora che non c’è più vorrebbe continuare a vivere in serenità, lontana da occhi indiscreti e dai riflettori. Confida poi di non riuscire ancora a parlare di quanto è successo al marito e anche che seleziona con cura le persona da vedere. Ciò che vuole è dedicarsi a crescere sua figlia e al suo lavoro.

Il sorriso lo ha dunque ritrovato con la sua privacy, con la vita che trascorre tutti i giorni con sua figlia. Sui social mostra ogni tanto alcuni momenti quotidiani tra passioni come l’equitazione alle gite al mare con la sua Stella. Appare sorridente e serena mentre va in bici e pratica sport. Non è chiaro se al suo fianco al momento ci sia qualcuno perché lei certo non ne parla e non condivide nulla. Ciò che trapela è che lei porta ancora moltissimi rispetto al defunto marito e forse non si sente pronta a intraprendere una nuova storia d’amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Il ricordo di Fabrizio è ancora troppo vivo dentro di lei. Sorride sì, vive la sua vita certo ma ancora non è il momento forse di ricominciare con un’altro uomo. Lei amava molto il marito e la sua scomparsa ha segnato in lei un profondo dolore e un vuoto incolmabile. Forse un giorno la vedremo al fianco di qualcuno, oppure no.