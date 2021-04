Caterina Balivo dà voce a un podcast: incredibile ospite nel nuovo episodio

Caterina Balivo sta realizzando un podcast. Questa volta protagonista del terzo episodio un ospite speciale che ha emozionato la conduttrice.

“RicomicioDalNo”, questo il nome del podcast realizzato da Caterina Balivo. La brillante conduttrice ha dato vita a questo format mettendo in campo la sua voce profonda. Per il terzo episodio ha raccontato la storia un ospite speciale. Un’intervista che ha l’ha profondamente emozionata.

La terza puntata del podcast della Balivo è stata dedicata a Marcello Lippi. Il Mister intervistato da Caterina si è raccontato. “Una grande scoperta. Sono impazzita quando mi ha raccontato che da piccolo decorava i dolci per la pasticceria di famiglia, di quanto per guardare un ragazzina dalla bicicletta faceva cadere i dolci in consegna. Ma lui era destinato a “disegnare altri campi”, il commento divertito della conduttrice sotto il post di Instagram dedicato all’uscita della puntata.

Caterina Balivo: il grande successo del suo podcast

Il podcast di Caterina Balivo è incentrato sul tema del no. Quei no che nella vita chiudono porte ma aprono portoni. Un percorso snodato tra volti noti dello spettacolo, dello sport e non solo che hanno fatto di quei no la loro svolta. La prima ospite del format è stata Bebe Vio, campionessa paraolimpica che grazie al suo talento ha superato le avversità presentatesi nella sua vita. Poi è stata la volta di Esilia Vaudo, astrofisica dell’Agenzia Spaziale Europea. Il terzo episodio è dedicato invece alla storia di Marcello Lippi. L’allenatore che ha collezionato innumerevoli vittorie sia a livello nazionale che internazionale. Durante la sua brillante carriera, i no ricevuti da Mister Lippi sono stati molti.

In arrivo le prossime puntate del podcast, per un totale di 10 episodi. Il format sta già riscuotendo molto successo. Tra i racconti delle proprie sconfitte e dei no ricevuti, emerge anche l’esperienza di Caterina. La conduttrice ha raccontato come dopo Miss Italia, aveva partecipato al cast per la parte da protagonista nella pellicola “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore. Dopo aver passato i primi due provini la Balivo venne scartata.

Una sconfitta, che se sulle prime l’ha fatta soffrire molto, le ha permesso di capire che il suo più grande sogno era quello di fare la conduttrice e avere un programma tutto suo.