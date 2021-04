Dayane Mello, rivelata la sua “nuova” fiamma: fan stupiti – FOTO

La modella Dayane Mello avrebbe una “nuova” fiamma, il gossip inaspettato stupisce i fan: i dettagli sulla relazione

Dayane Mello è protagonista dei gossip anche dopo la conclusione dell’esperienza al Grande Fratello Vip. Dopo i pettegolezzi sul chiacchieratissimo e controverso rapporto instaurato con Rosalinda Cannavò, ecco le voci sulla presunta nuova relazione della modella. Il partner sarebbe un volto apparso più volte nel corso delle puntate del reality: ecco di chi si tratta.

Dayane Mello, di nuovo insieme a lui

La relazione di Dayane Mello sarebbe un ritorno di fiamma con un partner del quale ha lungamente parlato nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Si tratta del calciatore Mario Balotelli, il cui fratello Enock Barwuah era un concorrente del reality. Anche per tale motivo l’attaccante del Monza è apparso più volte nel corso delle puntate, ma non solo. Infatti la modella brasiliana ha più volte parlato del rapporto intercorso tra i due prima dell’esperienza al GF Vip, ammettendo di non aver mai dimenticato quel sentimento.

Un affetto particolare quello che li unisce, e che per anni ha permesso loro di ritrovarsi in diverse occasioni, ma senza mai poter vivere una vera storia d’amore. Molte le parole di affetto nei confronti del calciatore, descritto come un romantico.

Qualità non propriamente dimostrata, per usare un eufemismo, in un suo collegamento con la Casa. Alla domanda di Alfonso Signorini, che lo informava del desiderio della modella di volerlo all’interno, il calciatore ha risposto con una spiacevole battuta: “Mi vuole lì dentro ma poi dice: basta basta mi fai male“

Nonostante lo scivolone, Dayane Mello sembra averlo perdonato, e secondo le rivelazioni di Chi, sarebbero tornati insieme, per ricominciare da capo lontano dai riflettori: “Il calciatore questa volta avrebbe intensioni serie“.