Elena Morali. Per lei è già estate: in mostra la parte posteriore. Divina – FOTO

Elena Morali pubblica immagini “very hot” da una location mozzafiato. Dove sta trascorrendo le vacanze l’ex Pupa? I fan sono pazzi di lei

Elena Morali si conferma una delle top influencer del nostro paese avendo all’attivo oltre 1,2 milioni di follower. Siamo pronti a scommettere che ognuno di essi, in questo momento, sta fortemente invidiando l’ex concorrente del programma La Pupa e il Secchione, lanciata da Enrico Papi.

La bellissima modella si trova infatti in vacanza in una location di lusso. E’ lei stessa a proporre immagini suggestive dal Mar Rosso, in un resort incantevole sulle spiagge d’Egitto. Mojito, piscina e costumi striminziti per un anticipo d’estate niente male.

Elena Morali in vacanza sul Mar Rosso. Risposta agli haters? Il silenzio

Dalle spiagge impervie de L’Isola dei famosi a quelle lussureggianti di Sharm el-Sheikh. Elena Morali in vacanza pubblica sul suo profilo Instagram immagini calienti della sua fuga in un paradiso per i turisti di tutto il mondo.

In valigia ha messo solo mini costumi che sfoggia sui canali social, mettendo in risalto il suo fisico statuario e, in particolare, il lato B prominente e voluttuoso. Tripudio di commenti dei fan che si sfogano con una pioggia di emoji a forma di cuoricino rosso. Non mancano però le polemiche e le frecciatine da parte degli haters: “Ma alla faccia di chi non può manco uscire e voi in vacanza?”, “Bella la vita senza fare un…”, “Alice nel paese del Covid”.

La sua risposta? Nessuna. Sulle Instagram Stories continua a dare spettacolo, tra un cocktail e l’altro e una scorpacciata di carpaccio di tonno, ha solo una preoccupazione: “tornare in Italia con 10 kg in più”.