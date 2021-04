Si avvicina il giorno in cui Elisabetta II dovrà dire addio al suo amato Principe Filippo. Sabato nella cattedrale di Saint George ci sarà la cerimonia funebre con solo 30 persone, questo impongono le regole anti-Covid. Intanto però Queen Elisabeth non resta con le mani in mano. Ecco cosa sta facendo.

La Regina Elisabetta II non avrà nessuno al suo fianco durante il funerale del suo amato marito, il Principe Filippo. Un’altra notizia che la riguarda è che ha ripreso la sua attività nonostante il lutto.

La Regina Elisabetta torna ai suoi doveri nonostante il lutto

La scomparsa del Principe Filippo ha causato un grande vuoto per la Regina Elisabetta dopo oltre 70 anni insieme. Nonostante il periodo di lutto però la sovrana è tornata ai suoi impegni reali celebrando un fidanzamento reale e presenziando a una cerimonia in onore di un suo stretto collaboratore andato in pensione.

Sabato alle ore 15 nel castello di Windsor si svolgeranno i funerali del duca Filippo di Edimburgo. Una cerimonia in forma privata come lui stesso aveva chiesto.

Il mondo aspetta di rivedere la regina in pubblico. Lei dovrebbe sedere da sola al funerale a causa delle rigide regole anti covid che impongono il distanziamento tra famiglie residenti in abitazioni diverse.

Accanto a lei potrebbero esserci un suo segretario privato, l’unico tra i trenta partecipanti ammesso alla cerimonia che risiede anche lui a Windsor nello staff della Regina. Il feretro sarà trasportato su una Land Rover che il principe stesso aveva contribuito a modificare.

La cerimonia si svolgerà nella cappella di Saint George e dietro la bara cammineranno i membri della famiglia guidati dal principe Carlo. Solo la Regina Elisabetta aspetterà il corteo direttamente alla cappella.

Mentre il principe Andrea ha chiesto alla Regina di poter indossare la divisa da ammiraglio, al Harry sarà impedito di indossare la divisa dopo aver deciso l’anno scorso di lasciare i doveri reali.

“Come tanti in questo momento storico – dice Candida Morvillo, collegata da Milano – la Regina non avrà il conforto di un abbraccio o la vicinanza di qualcuno. Ho pensato alla totale solitudine di Elisabetta perché Filippo era l’unico che poteva capire i suoi impegni da Regina anche se Filippo poi si lamentava perché era sempre al telefono. Rimane sola mentre si avvia al Giubileo di Platino. Tra un anno festeggerà i 70 anni di regno“.

In più, bisogna specificare che la Regina porterà il lutto per sole due settimane al contrario di quello della Regina Madre che durò per ben due anni.

Alla cerimonia funebre non ci sarà Megan Merkel perché ufficialmente è al settimo mese di gravidanza.