Uomini e Donne anticipazioni: Gemma prova a sedurre il giovane Nicola. La Galgani non riesce a nascondere di avere ancora una cotta per il suo ex corteggiatore

Lo scorso anno, a Uomini e Donne, il cammino di Gemma Galgani si è incrociato con quello di Nicola Vivarelli. I due hanno cominciato a frequentarsi tra numerose critiche. Nicola faceva sentire Gemma viva, corteggiata e desiderata, ma c’era un grande ostacolo tra di loro: la differenza d’età. Infatti Nicola aveva 26 anni e Gemma 70, e passata la fase iniziale in cui tutto sembrava andare bene, sono cominciati a sorgere dei dubbi in Gemma che ha deciso di interrompere la loro frequentazione. Lui ha lasciato il programma temporaneamente per lavoro ed è tornato poche settimane fa, pronto a rimettersi in gioco.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma rivuole Nicola

Lui ha cominciato a frequentare qualcuna, ma lei ha capito di provare gelosia nei suoi confronti e che lui l’è mancato tanto in questi mesi che sono stati lontani. E ora che Nicola vuole uscire con altre, lei ha intenzione di mettersi in gioco con lui e di provare a riconquistarlo. Nicola ha chiarito più volte di provare un immenso affetto per Gemma, ma oramai in lei non vede più nient’altro che un’amica. Lei non la pensa nello stesso modo e vuole provare a fare qualsiasi cosa per riconquistarlo e portarlo a casa.

Non sono state delle settimane facili per Gemma, si è beccata diverse porte in faccia dai corteggiatori con cui aveva provato ad avere degli appuntamenti e ora ha intenzione di fare del suo meglio per riprendersi Nicola.