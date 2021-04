La Vita in Diretta, la pace tra William e Harry: chi li aiuterà

Un difficile e delicato rientro quello del principe Harry nel Regno Unito, complicato non solo per la morte del suo amato nonno. In questa occasione il principe Harry si ritroverà faccia a faccia con tutti i membri della famiglia e molti dei quali sono ancora increduli di come lui si sia comportato.

E poi c’è il rapporto difficile con il fratello maggiore William, non si vedono da circa un anno e da allora i due hanno parlato molto poco. I bene informati dicono che tra di loro ci sia molto gelo e molta tensione.

Chi sarà il paciere tra i due fratelli William e Harry?

Harry ha scelto la residenza di Fragmore cottage, vicino la cugina con la quale ha avuto un bellissimo rapporto. Dunque per la Royal family il funerale del Principe Filippo sarà un momento di riunione dopo il forte strato.

A far da paciera è stata scelta Kate, la duchessa di Cambridge e moglie del principe William, dunque toccherà a lei di stare tra i due fratelli e cercare in tutti i modi di farli riavvicinare.

“Anche se non ci riuscirà – dice Barbara Alberti – avrà un gran bel compito“. Quello che sappiamo è che i fratelli si sono parlati al telefono ma non si sono visti dunque la Reunion avverrà durante i funerali.

Cosa potrà accadere? “Io credo che Carlo e William – dice Candida Morvillo, in collegamento da Milano – saranno i futuri re e per essere dei re affidabili devono essere capaci di dimostrare di saper governare la loro famiglia. Dovranno riuscire a portare a casa unapace formale. In tutto ciò, un pezzettino di merito se lo deve prendere Kate“.

Tra i segnali di distensione che filtrano ci sarebbe quello che William non indosserà la divisa per non mettere in imbarazzo il fratello al quale è stato impedito di indossarla. Un gesto che vuole tendere la mano. Però, pare che per rendere omaggio al nonno, sarà Anna a indossare la divisa.

Alla cerimonia ci sarà il figlio Andrea, coinvolto nello scandalo Weinstein, il quale ha chiesto anch’esso di indossare la divisa.