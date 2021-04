Leonardo, tutti in piedi per la fiction: finale da Champions

Quali sono gli ascolti tv del 13 aprile? L’ultima puntata di Leonardo su Rai 1 ha soddisfatto il pubblico italiano? Scopriamolo

E’ appena terminata la fiction Leonardo in onda su Rai 1 e il pubblico appassionato sta già pensando se ci sia la seconda stagione. Secondo i dati la serie ha riscosso molto successo e per l’ennesima volta la rete nazionale ha centrato l’obiettivo conquistando una gran fetta di telespettatori. Per la Rai tutto sembra andare a gonfie vele in questo periodo, gli autori e la produzione hanno ben capito cosa piace agli italiani e sanno come attirarli.

LEGGI ANCHE>>>Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 aprile: il segreto di Nino

Ascolti tv 13 aprile: che fine farà Mediaset?

LEGGI ANCHE>>>Beautiful, anticipazioni puntata 14 aprile: Eric caccia Shauna di casa

Mentre la Rai ha mandato in onda l’ultima puntata di Leonardo, Mediaset ha tentato di conquistare i telespettatori con la diretta della partita di Champions League, ma il match tra Psg e Bayern Monaco non ha ottenuto i risultati sperati. Per l’azienda televisiva è di nuovo una settimana nera riguardo agli ascolti e la curva è sempre in discesa. Così Rai 1 si aggiudica il primo posto con 5.279.000 spettatori e il 21.3% di share, in seconda posizione Canale 5 con 279.000 spettatori e il 15.9 % di share. Mediaset si è anche aggiudicata il terzo posto con il programma Le Iene su Italia 1, conquistando 1.890.000 spettatori e il 10.4 % di share. Anche per la fascia del preserale, la puntata del gioco Soliti Ignoti su Rai1 ha avuto 5565 spettatori, 20.22% di share, mentre su Canale5 la puntata di Striscia la notizia ha totalizzato 4202 spettatori, 15.88% di share. Gli ascolti tv del 13 aprile sono stati negativi per Mediaset anche nella fascia Access prime time visto che L’Eredità ha battuto Avanti un altro. Il primo ha ottenuto 2946 spettatori, 18.68%, nella prima parte e 4539, 23.04, nella seconda parte; il secondo 2354 spettatori, 15.53%, nella prima parte e 3736, 19.49%, nella seconda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avanti un Altro (@avantiunaltro_official)

Questa sera Rai 1 manderà in onda Il commissario Montalbano, un classico della televisione italiana, mentre Canale 5 ci stupirà con un nuovo episodio di Daydreamer.