LOL: Chi ride è fuori, i siparietti copiati dalle edizioni degli altri paesi

Lo show di prime video LOL: Chi ride è fuori, ha avuto un grande successo nel pubblico e adesso si fa il paragone con le altre edizioni estere

Il pubblico ha apprezzato molto lo show di amazon LOL con a capo Fedez e Mara Maionchi. Tuttavia finito il programma alcuni hanno voluto osservare le differenze e similitudini con le edizioni degli altri paesi. Secondo alcuni, gli sketch utilizzati durante il programma sono stati copiati dalle altre edizioni. Ad esempio Selvaggia Lucarelli ha rilevato una notevole somiglianza nella performance di Lillo Petrolo con una fatta nella versione dello show tedesca. La Lucarelli ha dunque accusato Lillo di aver copiato lo sketch.

Tutti gli sketch di LOL Italia copiati dalle edizioni estere

A quanto pare sono diversi i siparietti interpretati dai comici italiani in LOL, che sono stati presi dalle altre edizioni estere dello show. Non solo Lillo è finito nell’occhio del ciclone, ma anche Elio con il suo fantastico travestimento della Gioconda. Infatti questo sketch sarebbe stato usato nella versione dello show tedesca. Stessa cosa per Lillo e il numero di magia con i fazzoletti kleenex. Tuttavia lo stesso concorrente tedesco ha preso a sua volta spunto per quel numero dal mago Lioz. Lillo però ha ammesso prima dell’esibizione che un’altro mago gli ha scritto una lettera per eseguire il numero, ovviamente faceva parte del numero.

Il format originario di LOL proviene dal Giappone e ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. La versione è disponibile su prime video insieme a quella Australiana condotta dalla bravissima attrice comica Rebel Wilson. Esiste poi anche la versione Messicana e Spagnola. Tutta Italia è in attesa della seconda stagione dello show che è piaciuto tantissimo e di cui si è parlato davvero molto. Mitico anche Fedez al fianco di Mara Maionchi che alla fine hanno tentato anche loro di far ridere gli ultimi superstiti, Katia Follesa e Ciro ma senza riuscirci.

Tuttavia sono certo riusciti a far ridere i telespettatori da casa. In particolare Mara quando ha detto:”Ma ragazzi allora voi non ridete perché non capite un c***o”. Esilarante, alla fine il vincitore è stato Ciro. La Follesa ha ceduto ad un ghigno che l’ha decisamente fregata sul finale.