Stefano De Martino, decisione stupefacente. La verità sull’addio alla danza

Stefano De Martino continua a catturare l’attenzione. Giudice ad Amici, una decisione ha lasciato il pubblico senza parole. Poi spuntano rivelazioni sul suo addio alla danza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Da ballerino a showman. Stefano De Martino, dopo la carriera nel mondo della danza, ha conquistato il pubblico col ruolo di presentatore. Dopo la conduzione del format “Stasera Tutto è possibile” è tornato sugli schermi. De Martino è nel cast del serale Amici, il programma da qui la sua carriera è decollata. Ma questa volta non come ballerino ma in qualità di giudice al fianco di Emanuele Filiberto e Stash.

Durante la terza puntata del serale in particolare una decisione su un concorrente della categoria danza ha stupito il pubblico.

LEGGI ANCHE > Stefano De Martino sconvolgente: l’annuncio che fa impazzire tutti

Stefano De Martino: l’addio al mondo della danza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

LEGGI ANCHE > Stefano De Martino è fidanzato? Tutto sul ballerino napoletano

Stefano De Martino ad Amici ha espresso il suo punto di vista prendendo un’inaspettata decisione. Una scelta che potrebbe far pensare che Stefano abbia un pizzico di invidia verso un concorrente. Si tratta di Tommaso Stanzani. Il pattinatore sul ghiaccio diventato ballerino è uscito proprio di recente dal format.

Nel momento in cui De Martino è stato chiamato a scegliere chi sarlvare tra Stanzani e i compagni della categoria di canto Enula e Sangiovanni ha preferito quest’ultimi. Una scelta che ha gettato Tommaso nel pianto e nella delusione più totale.

Nonostante la decisione, De Martino, durante un’intervista a Verissimo, ha espresso parole di supporto nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata del format di Silvia Toffanin anche Tommaso era tra gli ospiti

“Voglio dirgli che intanto balla molto meglio di quando io era ad Amici. Ti auguro il triplo della cose belle che mi sono accadute negli anni”, le parole di Stefano nei confronti di Stanzani.

Oltre a stupire con questa scelta, Stefano è spesso al centro dell’attenzione per gli attacchi da Alessandra Celentano. La coach ha sottolineato come De Martino abbia dato le spalle alla danza optando per un altro percorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Proprio nel salotto della Toffan De Martino ha voluto chiarire questo cambio di rotta nella sua carriera: “Se mi pento? No, credo di aver smesso giusto in tempo per non far dispiacere nessuno. Perché secondo me bisogna scegliere anche il tempo giusto anche per uscire di scena.”, il commento di De Martino.