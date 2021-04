Nel pomeriggio di ieri a Sona (Verona), un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale tra il suo scooter ed un Suv condotto da una donna.

Un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Sona, in provincia di Verona. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo del proprio scooter che, per cause ancora da verificare, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un Suv condotto da una donna. Un impatto molto violento che ha fatto sbalzare il 19enne sull’asfalto a decine di metri di distanza. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul posto che hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale.

Leggi anche —> Terribile incidente in auto: giovane operatrice socio sanitaria muore tornando a casa

Verona, scontro tra scooter e Suv: perde la vita ragazzo di soli 19 anni

Leggi anche —> Si schianta in moto mentre torna a casa: muore ragazzo di soli 21 anni

Un tragico incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 19 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 13 aprile, in via Piè di Colle a Sona, comune in provincia di Verona. La vittima è Raffaele Gioioso, 19enne residente nella frazione di San Giorgio in Salici che tra meno di un mese avrebbe festeggiato i 20 anni. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Corriere della Sera, il ragazzo era alla guida del suo scooter che improvvisamente ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un Suv, un Porsche Cayenne guidato da una donna. Nell’impatto, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto a decine di metri di distanza.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. L’equipe medica ha provato a rianimare il ragazzo, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla fine, i medici si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo. Sotto shock la conducente del Suv.

Per le verifiche del caso sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Stradale. Gli agenti della Stradale hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica esatta dello scontro e risalire alle cause che hanno fatto finire nella corsia opposta lo scooter guidato dalla vittima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La notizia della morte di Raffaele Gioioso ha sconvolto la comunità locale strettasi al dolore della famiglia colpita dall’improvvisa tragedia.