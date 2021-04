YesGossip, i personaggi del momento? Tre bellezze, ma una è inaspettata

YesGossip: ecco i tre nomi che riscuotono più successo tra gli appassionati di cronaca rosa. Sono tre donne ma una di loro non l’avreste mai detta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Anche oggi arriva puntuale la nostra rubrica dedicata ai diamanti del gossip. I nomi che al momento suscitano più interesse sul web e non solo per le loro vite, sempre al centro dei riflettori.

Del resto quando si decide di essere un personaggio pubblico si sa che bisogna fare i conti con la privacy che scompare, non del tutto certo ma in gran parte. È il caro prezzo del successo, come si suol dire. Poi ci sono personaggi che riescono a mantenere una riservatezza inaudita e chi, invece, è sempre sulla cresta dell’onda, in tv come sui social.

Oggi la nostra top 3 del gossip se l’aggiudicano tre donne. Due conosciutissime e molto seguite sui social, come Elettra Lamborghini ed Elisabetta Gregoraci, e un volto che si conosce poco nonostante il suo prestigioso cognome ma che ha attirato l’attenzione dei nostri lettori. Lei è Eleonora Berlusconi, la figlia più bella e riservata del Cavaliere.

YesGossip, ecco i tre nome più cercati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip.it (@gossipit)

E come abbiamo anticipato sono ancora tre volti di donne i più cliccati. Per la nostra rubrica YesGossip iniziamo dal personaggio che si conosce meno ma che ha attirato tutti gli occhi su di se nelle ultime ore.

È il membro della famiglia Berlusconi più lontano dai riflettori, dalla vita mondana ma anche dal gossip. Lei è Eleonora, la quarta figlia del Cavaliere, dopo Marina, Pier Silvio e Barbara. Dopo di lei Luigi. Anche Eleonora lavora nell’azienda di famiglia per la quale l’imprenditoria è una passione. Della sua famiglia? Il suo forte legame con il modello inglese Guy Binns dal quale sono nati tre bambini: Riccardo, nel 2013, Flora, nel 2016 e Artemisia, nel 2019.

E dopo di lei ci sono due numeri uno dei gossip. Due donne molto diverse ma dal clamore social inaudito. L’Ereditiera più famosa d’Italia, Elettra Lamborghini cavalca il successo della sua partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi e proprio nell’ultima puntata del programma la sua posa con le gambe accavallate ha fatto andare su di giri il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Non da meno l’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci che nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram asfalta tutte le altre. Un vero schianto con tacco 12 e un lato B da urlo.